港金融優勢，吸引資金人才企業

中評社北京8月25日電／據大公報報導，近年香港積極培育發展新動能，推動發展創科產業和生態圈，大力推行引資引才引企計劃，加快建設完善開放、安全、穩定、高效和國際化的營商環境，匯聚國際人才及企業投資。香港經濟穩健增長，資本市場與創科雙輪驅動，共同推動香港成為亞洲和全球極具潛力的資產及財富管理中心。



香港扮演超級聯繫人和超級增值人的角色，發揮“內引外聯”優勢，既是內地企業出海和投資的首選目的地，也是國際投資者投資內地資本市場重要通道，這為香港資產及管理市場注入更多資金。



一、堅持資本市場與創科雙輪驅動



香港資本市場表現持續向好。2025年首7個月，香港IPO市場共集資約1270億元，按年升逾6倍，居全球首位。股市交易量持續活躍，2025年上半年日均成交額保持在2400億元以上。之所以有如此表現，關鍵在於香港在全球資本市場所扮演的角色，具體有三方面原因：



一是中央對港資本市場支持措施加快落地。國家明確支持鞏固提升香港國際金融中心地位，各方面惠港政策加快出台，2024年5月中國證監會發布的5項對港資本市場的合作措施具有標誌性意義，其中包括支持內地行業龍頭企業赴港上市，這一政策掀起了“A+H”上市熱潮，包括美的集團（00300）、順豐控股（06936）和寧德時代（03750）等在內的龍頭企業紛紛赴港上市。



上市改革 便利融資



二是香港創科發展對資本市場形成有力支撐。香港全速推進建設國際創新科技中心，陸續發布《香港創新科技發展藍圖》及《河套深港科技創新合作區香港園區發展綱要》等政策文件，明確香港創科發展遠景目標，推動設立香港投資管理公司及促進香港科學園、數碼港擴容，成立100億元創科產業引導資金、100億元的“產學研1＋計劃”等，2024年底香港初創公司由2014年的約1000間增至4700家，香港創科生態圈不斷擴大，國際創科中心建設提速，為港股注入新動能。



三是支持創科企業上市的政策優化完善。港交所（00388）於2025年5月推出“科企專線”，為特專科技和生物科技公司提供上市前指引，提升香港作為創新企業上市首選地的吸引力。生物技術與製藥產業受益顯著，截至2024年12月，港交所在第18C章下有3家特專科技公司，在第18A章下則有67家生物科技公司，到2025年6月，生物科技公司的上市量增至73家。