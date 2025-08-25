市場當旺，深化香港金融業改革好時機

中評社北京8月25日電／據大公報報導，特區政府現正就2025年施政報告展開公眾諮詢，筆者亦積極收集及整合金融服務界意見。



根據港交所（00388）的資料顯示，今年首7個月的日均成交額達2437億元，較去年同期上升124%；新股集資額亦有1279億元，較去年同期上升611%；而截至7月底，新股排隊上市數目累計達232宗。儘管近期港股交投暢旺，新股市場亦穩步回升，但現時仍有不少港交所券商未能受惠，反映中小企的經營環境仍然相當困難，需要特區政府及監管機構大膽改革，採取果斷的改善措施。



筆者認為，香港可響應國家加快建設金融強國的目標，推動金融業高質量發展；現分別以兩篇文章闡述一系列建議，希望特區政府能列入施政報告之中。第一篇文章先集中討論“深化上市及市場改革”的建議：



助中小企上市 放寬轉主板門檻



（1）協助中小企上市及發展：特區政府應正面對待及重視中小企的發展潛力，包括所有現已上市（並協助其維持上市地位）及未來有潛力上市的中小企，以及中小型金融服務和專業服務等機構。據統計，由年初至今，約有50家中概股在美國納斯達克上市，當中近一半是來自香港；特區政府應積極協助及吸引相關企業在港上市，將有助帶動更多中小型包銷商、保薦人等業務，以及增加對中小型會計、法律等機構的服務需求。



同時，須對上市公司進行收購合併的相關規則拆牆鬆綁，尤其是放寬跨行業併購對核心業務轉變的要求（包括就《上市規則》第13.24條中有關“經營的業務須有足夠的業務運作”的規定和第14.82條中有關“現金資產公司”的規定，分別放寬對傳統業務轉型的要求，以及加大靈活性以讓業務得以重組和改善）。



（2）激活GEM及中概股回流做好準備：早前GEM改革措施未能有效刺激GEM的活躍度，港交所應進一步檢討GEM和主板在市場上的定位，並重塑GEM品牌，以及作出有效的解決方案以提升GEM的交投量。有業界人士建議，可縮短等候轉主板的年期，例如由3年減至2年；若企業滿足盈利要求，亦可放寬或取消5億元市值的轉主板要求，讓本身有盈利、可持續健康發展的企業不需額外、不合理地催穀其市值至5億元。此外，監管機構除了為在美國的大型中概股回流做好準備外，亦可積極協助中小型中概股赴港上市，包括檢視上市規則和門檻要求，把握好中概股回流帶來的機遇。