美就業市場差，9月勢減息

中評社北京8月25日電／據大公報報導，高盛表示，聯儲局主席鮑威爾日前在央行年會的言論，為9月降息開了綠燈，現在主要取決於將在9月份公布的最新非農業新增職位表現。另外，高盛亦預測本輪降息周期將在2026年上半年結束。



在鮑威爾發言後，高盛固定收益部交易員Rikin Shah等表示，市場一直觀望在Jackson Hole舉行的全球央行年會結果，結果是鮑威爾發表的言論為9月份減息開了綠燈，尤其是早前發表的5、6月份非農業新增職位大幅向下修訂後，更證實了鮑威爾在7月份聯邦公開市場委員會上，和Jackson Hole發言時表達的關切，就是勞動力市場正有加速下滑的風險。



高盛交易員又認為，8月非農業新增職位若低於10萬份，特別是在特朗普接連向聯儲局施壓的情況下，9月份將會確定減息。



高盛又認為，假如勞動力市場進一步轉弱，則無論經濟放緩與否，聯儲局都很有可能在下任主席上任前完成減息周期，即2026年上半年結束前。



其實高盛早在鮑威爾發言前已轉軚，在8月初已估計聯儲局將會在9月份減息，時期比原先估計的早了3個月，同時，亦已把聯儲局的最終利率，由原來預期的3.5至3.75厘，調低至3至3.25厘。



另外，國金宏觀研究報告稱，鮑威爾在Jackson Hole會議上轉軚並無先兆，一些言論與7月份聯邦公開市場委員會上所說的亦背道而馳，在對經濟的回顧展望中，其對於勞動力市場的觀點更出現了180度大轉變，開始極度擔憂就業下行的風險。他如此鴿派的信號，令人不僅相信9月份將減息0.25厘，更有可能會在年內持續減息。



至於野村紐約已發展市場部總經濟師David Seif則認為，鮑威爾今次的鴿派言論，與野村所估計的相符，即聯儲局在9月份最少減息0.25厘。



該行同時相信，假如下月公布的就業數據強勁，而通脹數據又令人憂慮，聯儲局則仍然有機會維持利率不變。相反地，若下月的就業數據持續疲弱，聯儲局便有機會減息半厘。