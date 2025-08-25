煤氣AI檢查喉管，保障供氣安全

中評社北京8月25日電／據大公報報導，煤氣公司近年積極推動數碼轉型，將AI（人工智能）和自動化技術滲透至日常營運，包括利用AI技術分析地底喉管狀態，及加強客戶服務水準，全面提升安全水平和客戶體驗。煤氣公司旗下數據平台“名氣通”最近更與螞蟻數科簽署合作備忘錄，籌建AI運算平台，希望利用AI提高營運效益，並帶動業界協同，以務實的方式，攜手構建本地能源AI生態圈。



分析超聲波 偵測接頭損耗



煤氣公司在香港鋪設全長超過3700公里的地底喉管，確保管網運作安全、防患於未然是日常營運的重中之重。為此，公司員工正研發聚乙烯（PE）喉管接口AI檢測系統，只需分析反射的超聲波，就可即場快速偵測喉管接頭是否有缺陷並需要替換。連同數年前已投入使用、可辨別立管銹蝕程度的智能分析系統，公司正透過AI技術為用戶進一步提升供氣安全。



此外，公司每年處理約150萬個電話查詢，過往主管只能抽查錄音，以瞭解同事與用戶的對話內容，難以全面掌握客戶需求及服務質素。最近引入本地化AI語音分析平台後，來電內容可轉換為文字，並由混合中英語言模型自動分類和搜尋關鍵詞，大幅提升對不同客戶訴求的識別和精準轉介。



煤氣公司營運總裁─香港業務鄭曉光表示，煤氣公司的多項AI應用案例，展示了公司在客戶熱線、安全檢查及數據中心服務等方面的突破。他指，這些創新動作並非單純技術升級，而是旨在透過持續創新，令每位用戶在日常服務中感受到便利與安心。他續稱，這不單體現了公司思維革新、以客為尊的核心價值，更突顯其在數碼轉型浪潮中的積極擁抱科技變革的決心。