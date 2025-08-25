中東資金成多隻港IPO基投

中評社北京8月25日電／據大公報報導，新股佳鑫國際資源（03858）今日截飛，周四掛牌，將成為首隻在港交所與哈薩克斯坦同步掛牌的新股（IPO）。財政司司長陳茂波在網誌提到，自去年9月底以來，港股市場表現暢旺，吸引了更多中東資金對香港金融市場的興趣。他指，最近多隻在港上市集資的新股，都有來自中東的資金作為其基石投資者，投資金額均過億美元，反映港股正吸納更多元的新資金。



陳茂波表示，從趨勢來看，根據國際貨幣基金組織的數據，沙特、科威特和巴林三個海灣地區國家對香港證券投資的頭寸，在2023年增至63億美元，五年間年均復合增長率約17%。除了中東地區，他指香港跟中亞的聯動亦正在加強，如佳鑫國際資源上市是全球首個於港交所和哈薩克斯坦阿斯塔納國際交易所（AIX）同步上市的股份，亦是中亞地區首隻以人民幣計價的股票。這不但標誌香港與中亞的金融市場合作，也可以說是人民幣國際化的新一頁。



陳茂波續稱，兩隻追蹤沙特市場的交易所買賣基金（ETF）已在港交所上市，而兩隻追蹤港股的ETF亦在沙特交易所上市，是兩地資金融通的標誌。截至上周，兩隻港股ETF合共市值超過160億港元，自上市以來升約三成。



許正宇︰穩定幣不存在炒作機會



此外，財經事務及庫務局局長許正宇在電台節目表示，“互聯互通”機制開通將踏入11周年，在安全、風險可控管道下不斷豐富和擴充種類是大方向，亦會推進房地產信託基金納入互聯互通，但要與內地方面商討，涉及系統提升等，需時處理。他又提到，本港就穩定幣的定位清晰，是作為交付工具，是法定貨幣的另一體現，不存在炒作機會。