買家加快入市，十大屋苑成交升逾倍

中評社北京8月25日電／據大公報報導，市場憧憬美聯儲下月減息，加上期待施政報告有好消息，個別用家加快入市，十大屋苑過去周末共錄9宗買賣，按周升逾1倍，將軍澳上車盤更連環錄得2宗高價成交。



黃埔花園錄5宗買賣最旺



中原地產統計的十大屋苑於過去周末錄得9宗成交，按周升逾1倍，零成交屋苑減至4個。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，美聯儲暗示下月減息，消息刺激新盤交投暢旺，周六單日錄得近172宗一手成交，按周增約九成。二手交投亦同步回升，加上天氣穩定，吸引買家出動睇樓，預料二手交投持續向好。



綜觀十大屋苑表現，以紅磡黃埔花園最旺，周末連錄5宗買賣，佔十大屋苑整體交投量逾半。中原地產分區營業經理袁顯岸表示，黃埔花園周末成交包括2期4座中低層H室，實用面積389方呎，以545萬元沽出，實用呎價14010元，原業主2004年僅以170.6萬元購入，單位21年升值374.4萬或2.2倍。中原地產分區營業經理馮健平表示，荔枝角美孚新邨周末錄1宗成交，為4期百老匯街105號低層A室，實用面積496方呎，減至488萬元易手，實用呎價9839元。



美聯物業住宅部行政總裁布少明指出，市場憧憬美國9月減息，年底前有望減息3次，而且施政報告亦於9月中公布，市民期望有利好經濟及樓市措施推出，為樓市帶來刺激作用，準買家紛紛加快入市。