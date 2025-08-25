飛天車年收超200億，各地爭入新賽道

中評社北京8月25日電／據大公報報導，全球運輸工具的競爭益形激烈，這幅商業戰場已由地上延展到空中，繼電動車後，未來全球各國將會爭奪的，便是飛天車（eVTOL）市場。事實上，麥肯錫早年估計，飛天車在2030年每年的營業額達30億美元（約220億港元）。為了爭奪這塊肥肉，中國、美國、日本、歐洲的政府和私營機構都已密鑼緊鼓，開發這遍“飛天車藍海”。



作為嶄新的空中交通工具飛天車─電動垂直起降航空器（eVTOL，ElectricVerticalTake-offandLanding），顧名思義是利用電力驅動且可以垂直升降在空中航行的機器，未來有望成為緩解城市交通擠塞，實現點對點空中交通的新選擇。



麥肯錫料日均2萬班次



對於這種新型交通工具，金融界早已有所憧憬，例如麥肯錫早在數年前，便已估計飛天車的營業額到2030年可以實現每年達30億美元，每天將有1000架投入運作，航班將達2萬班，預料可接載7萬名乘客。上述預測數字可以反映其市場潛力，而其他金融公司對飛天車市場亦有不同的期盼，最矚目的要算是摩根士丹利，該行估計與低空經濟有關的包括無人機和飛天車市場，在2050年的潛在市場總金額可望達至9萬億美元（70.2萬億港元）。



中國在2023年，中國工業和信息化部與其他三個部門聯合發表了綠色航空製造業發展綱要，建議在2025年，飛天車實現試點飛行，2035年新能源的飛天車要成為主流。事實上，就著這個目標，國家近年有了不少部署，例如在2023年底，低空經濟便包括在中央經濟工作會議中，並被定為是戰略性新型工業。



多間相關企業上市融資



事實上，為了進軍這個市場，美國政府早在2016年美國聯邦航空總署（Federal Aviation Administration，縮寫：FAA）公布了107法令，為商業小型無人機定立營運標準。直至2021年，喬比航空（Joby Aviation）成為首家在美國紐交所上市的飛天車公司，而且掀起一輪飛天車上市集資熱潮，及後美國的Archer、德國的Lilium、英國的Vertical Aerospace、巴西的Eve、中國的優航智能（EHang）等亦相繼在美國上市，在納指掛牌。