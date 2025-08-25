國產AI晶片技術突破　科技股領漲

科技股則在AI概念刺激下領漲，中興通訊上周大漲34%。 中評社北京8月25日電／據大公報報導，中興通訊（00763）上周股價大漲34.25%，領跑港股科技股。其強勁表現，主要得益於該公司在中國移動AI推理設備集採中中標份額居首，囊括超過半數的標包份額。作為早在2023年便提出“連接+算力”轉型戰略的公司，中興近年來在伺服器、交換機以及自研晶片等關鍵領域持續取得突破，相關產品逐步滲透互聯網大廠生態，算力業務進入加速釋放階段。



高盛預計，該公司二季度收入同比增長12%左右，淨利潤及毛利率環比改善明顯，背後反映出AI基礎設施需求持續攀升。



科技板塊方面，國產AI晶片迎來關鍵技術突破。DeepSeek-V3.1模型上周發布，該模型採用全新UE8M0 FP8精度格式，極大改善了國產晶片在帶寬、顯存和算力等方面的負擔，使得此前僅能依賴如NVIDIA H100等高端GPU運行的大模型，如今也能在國產硬體上實現穩定推理。此舉被視為國產晶片生態發展中的重要里程碑。消息公布次日，A股與港股晶片相關板塊聯動上漲，港股半導體板塊單日大漲10.35%，華虹半導體、中芯國際、英諾賽科等個股表現突出。



觀察市場，上周港股市場除恒生科技指數外，大多處於高位震盪態勢。恒生科技指數因AI利好驅動收漲，成為市場焦點。從宏觀層面觀察，港元兌美元匯率多次觸及7.85弱方兌換保證，引發金管局連續出手回籠港元，帶動拆息走高，市場流動性階段性收緊。



資金從防禦轉向進攻



儘管恒指整體表現偏弱，但盤面內部個股普漲，成交量顯著放大，反映資金正在有組織地進場布局。此前一路高歌的紅利股板塊出現回落與縮量，科技股則在AI概念刺激下接棒領漲，顯示市場風險偏好正在從防禦轉向進攻。這一風格切換過程若能持續，有望為後續行情構築堅實的情緒基礎。