第33屆中日韓青少年運動會在包頭開幕

中評社北京8月25日電／據新華網報導，24日，第33屆中日韓青少年運動會在內蒙古自治區包頭市開幕。



本屆運動會由中華全國體育總會主辦，內蒙古自治區體育局、包頭市人民政府聯合承辦，設田徑、足球、籃球、排球等11個比賽項目。



中國國家體育總局副局長張家勝在開幕式上表示，中日韓青少年運動會自1993年創辦以來，以“友誼、進步、未來”為宗旨，已成為三國青少年切磋技藝、友好交流的重要平台，為提升青少年運動員競技水平、發現培養優秀後備人才、加強三國體育交流、增進青少年之間的瞭解和友誼發揮了積極重要的作用。



日本代表團團長森岡裕策表示，希望參賽運動員通過與各國選手及當地民眾的積極交流，深化對多元文化與價值觀的理解，以體育為紐帶，共同為促進和平友好事業作出貢獻。



韓國代表團團長金娜美肯定了中日韓青少年運動會對運動員競技能力提高、優秀選手發掘及培養方面的積極作用。



當日上午舉行的足球比賽中，U18國足首場比賽迎戰代表包頭市出戰的包頭市第九十七中學足球隊。擁有楊銘銳、苗潤東等球員的U18國足在上半場就取得6：0的領先優勢，並最終以7：0大勝對手。



代表日、韓參賽的分別是日本清水鼓動俱樂部、韓國仁川聯合俱樂部的適齡梯隊。隨後進行的韓國隊與日本隊的比賽中，兩隊的攻防轉換節奏更快也更流暢，尤其是日本隊開場前20分鐘的進攻給韓國隊帶來不小的壓力，但防守端做得更好的韓國隊在上半場打入本場比賽唯一一粒進球，以1：0獲勝。



據悉，本屆運動會還將在28日舉辦文化交流觀摩活動。