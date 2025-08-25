首屆草原天路自行車賽在張家口收官。（圖片來源：新華社） 中評社北京8月25日電／據新華網報導，24日，2025年中國自行車運動騎游大會（草系列）暨首屆草原天路自行車賽在河北省張家口市收官。



草原天路位於張家口市，全長323.9公里，被譽為“中國的66號公路”。八月的草原天路迎來最美時節，清涼天氣為騎行者打造了避暑賽道。



本次賽事為期9天，設置7大類19場次比賽，總參賽人數超8000人。賽事涵蓋公路自行車賽、山地自行車賽、自由式小輪車賽等，同期還舉辦了滑板、霹靂舞賽事以及徒步、越野跑等全民健身活動，構建起以自行車賽事為核心，融合新興潮流運動與大眾健身項目的戶外自行車賽事嘉年華。



賽事串聯張家口崇禮、張北、沽源、尚義，讓選手沉浸式感受草原天路秀麗風光。選手高林說：“賽事組織非常完備，一路騎行，草原風光盡收眼底。騎行不僅是一場運動盛宴，更是一次心靈的享受。”



賽事運營方面，當地打造“賽事＋消費”模式，開展了彩椒、雜糧等“崇禮農品”展銷活動，沿途同步開啟食宿五折起、公交免費、景區門票優惠等政策，共帶動消費人次超3萬。



河北省體育局自行車運動中心主任謝嘯斌說：“我們將該項賽事作為京張體育文化旅遊帶的標誌性項目進行打造，目標是通過三年時間，將賽事培育成具有國際影響力、國內一流的自行車賽事，為區域經濟社會發展注入新活力。”