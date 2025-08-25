研究：太空太陽能發電有助歐洲降低電網成本

中評社北京8月25日電／據新華網報導，一項日前發表在美國《焦耳》雜誌上的研究顯示，太空太陽能技術能持續不斷收集太陽能，如果這些技術發展成熟並大規模部署，將有助歐洲降低電網系統總成本並實現相關的減排目標。



將太陽能板送入太空的想法最初於1968年被提出。它的工作原理與通信衛星類似：太陽能板在地球軌道上運行，通過自身旋轉始終正對太陽，能以最佳角度接收陽光；隨後，收集到的能量將以微波形式傳輸到地面的接收站，再轉換成電能，並接入現有的電網基礎設施。這意味著，與地面太陽能發電系統相比，太空太陽能發電系統受到的限制更少，發電時間更持久。



倫敦大學國王學院等機構的研究人員深入評估了這項技術的應用前景。研究團隊採用2050年歐洲電網模型估算了美國航天局提出的兩種設計方案——創新型定日鏡群與成熟平面陣列——的年化成本和能量捕獲潛力。其中，定日鏡方案尚處於早期研發階段，但具有全天候持續捕獲太陽能的更高潛能；而結構更簡單的平面陣列技術成熟度更高，能在大約60%的時間內捕獲太陽能，而常規地面太陽能板在這方面通常只能達到15%至30%。



總體而言，模型估算，採用定日鏡方案可將歐洲電網總系統成本降低7%至15%，取代高達80%的風電與地面太陽能；不過，在某些地區的冬季月份，氫能儲存仍將不可或缺。



儘管效率較低，研究人員仍建議同步推進平面陣列方案，因為它的技術成熟度更高，可在更短時間內用於驗證並進一步發展太空太陽能技術概念。



研究人員還指出，在太空太陽能真正落地前，仍有諸多技術瓶頸亟待突破，包括無線能量傳輸的大規模測試、器件在軌組裝等。