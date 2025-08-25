攀岩亞青賽收官　陳宣臻U19難度賽摘金

陳宣臻（中）在頒獎儀式上。（圖片來源：新華社） 中評社北京8月25日電／據新華網報導，24日，2025亞洲青年攀岩錦標賽在貴陽落幕。中國隊女將在當日的難度項目中收穫一金一銅，陳宣臻在U19組中奪金，李美妮在U17組中摘銅。



陳宣臻本屆比賽已收穫了U19組女子攀石銀牌。當天的難度決賽中她倒數第二個出場，最終爬出了32＋的成績，僅領先日本選手山真奈實一個出手奪冠。



賽後，陳宣臻對自己的發揮表示滿意：“比賽感覺特別好，從熱身的節奏，到賽前心理準備，再到讀完線後的信息獲取量都比之前要好。”她說，自己此次對線路的閱讀和理解有很大提升，“線路全部記得非常清楚，每個點的位置還有要做的動作全部都很自信，攀爬中也是完全按照自己設想的動作爬的，沒有多餘動作。只是掉的時候有點可惜，可能到達難點的那一步消耗大了一點，動態出手就沒有抓到最好的位置。”



這是陳宣臻的第三枚亞青賽金牌，她曾在2023年的該項賽事中包攬女子難度和攀石冠軍。但受傷病困擾，她有近一年時間沒有踏上世界賽場。本次亞青賽是她自去年的世界杯分站賽後首次回歸國際大賽。談到傷病，陳宣臻說：“目前恢復得還可以，康復和訓練可以達到一個平衡，可以正常訓練和比賽。”



這也是她自2023年後在國內外賽事中收穫的首個冠軍，但她表示並不過多在意排名：“（再次拿到冠軍）沒有什麼特別的感覺。其實最後一位出場的山真奈實這條線路應該挺擅長的，沒想到她也在那裡掉了。我一直覺得排名其實更多是和別人的發揮有直接關係。今天雖然是冠軍，我覺得自己還可以爬得更好，但對已經爬了的部分，我也已經很滿意。”



U19組男子決賽中，日本隊包攬前三，舟木波留獲得冠軍。U17組比賽中，日本選手齋木猛鬥和中村麻琳分獲男、女冠軍，中國隊選手李美妮獲得女子季軍。



至此，中國隊以3金3銀3銅的成績結束本次亞青賽旅程。