圖為西塘碉樓遷移現場。（圖片來源：光明日報） 中評社北京8月25日電／據光明日報報導，日前，承載著近百年歲月記憶的省級文保單位浙江省樂清市南塘鎮西塘碉樓在工程技術人員的保護下，“安坐”於巨型自行式模塊運輸拖車之上，緩緩“前行”，最終停駐在新址。這座重達350噸的省級文物保護單位在歷經4個月的周密籌劃與精密施工後，成功向南平移300米。



這場文物遷移是重大基礎工程建設與文物保護協同發展的有益探索。正如一位網友評論：這一“移”，移的是位置，守的是文脈，見的是匠心，贏的是未來。



南塘鎮西塘碉樓始建於20世紀30年代，是浙南地區典型的防禦性民居建築。2011年，樂清碉樓被浙江省人民政府公布為第六批省級文保單位，共有22座，西塘碉樓是其中的一座，為全石構建築。



此次文物遷移源於浙江省“十四五”期間重大交通建設項目甬台溫高速公路擴建需求，原四車道將拓寬為八車道，而西塘碉樓恰位於現狀高速紅線僅9米處。為兼顧文物保護與交通發展，樂清市開始著手西塘碉樓遷移工程審批工作，2023年11月獲國家文物局批覆，2024年4月獲省人民政府批覆。



在浙南大地上，碉樓的一磚一瓦凝結著先人智慧與鄉土記憶。如今，為配合重點工程建設，這座不懼風雨巋然矗立的碉樓迎來了一次特殊“旅行”。西塘碉樓前行一步看似輕鬆，背後卻是無數工程技術人員以匠心守護文化的沉甸甸的真心。“從4月9日開工到完成基礎對接，每一步都需精益求精。”項目現場負責人吳良偉說，真正體現“精密”二字的是實施階段的每一個細節。項目團隊採用“托盤結構整體提升＋液壓同步平移”等前沿技術，像進行一台極其精細的“外科手術”：通過三維激光掃描構建碉樓數字孿生模型，實時監測應力變化；對木構架、墻體等薄弱部位實施“一對一”加固；遷移路徑下的路面，經過特殊處理，確保平移過程中的結構安全。