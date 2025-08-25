科技賦能長江上游生態保護

中評社北京8月25日電／據經濟日報報導，用嘉陵江水制冷需要幾步？重慶的答案是三步：第一步用水泵把江水抽取到樓宇下層的能源站，第二步通過熱泵技術利用夏季江水與空氣的溫差為樓宇空間降溫，第三步將江水排回大江。這就是重慶市江北嘴CBD區域江水源熱泵集中供冷供熱項目的“奇功”。



重慶寸灘港城發展有限公司新能源服務分公司副總經理王晶介紹，該項目是目前國內已建成規模最大的江水源熱泵區域能源系統，與傳統空調相比不僅避免了噪音、熱排放、空氣污染，還可節能30%以上。冬季則利用江水高於空氣溫度的溫差來供暖，不再需要安裝傳統的集中制冷制熱系統。



近年來，重慶強化“上游意識”，扛起“上游責任”，協同推進降碳減污擴綠增長，持續築牢長江上游重要生態屏障。重慶市經濟和信息化委員會副主任鐘熙介紹，全市大力推廣節能環保裝備，已累計推廣工業固廢綜合利用技術裝備36項、再生資源回收利用先進適用技術裝備36項、節能環保及新能源首台（套）重大技術裝備47項。



“清漂”是重慶沿江沿河區縣的一項重要任務。汛期時，各類漂浮物順流而下，日均高達220噸，若不及時清理，進入三峽水庫將影響機組發電。在奉節縣，“清漂”已用上了人工智能。市容環境衛生管理所的“江清岸潔”智管應用平台實時顯示江面、岸線的畫面及作業船舶的任務進度。該縣市容環境衛生管理所所長吳福春介紹，系統連接20個岸邊攝像頭、4個船載攝像頭以及1架無人機巡航，能識別漂浮垃圾，死角水域垃圾滯留超72小時即自動觸發應急響應。依托該系統，當地實現打撈覆蓋率95%以上，垃圾封閉轉運率100%，資源化處置率80%。



如果說“清漂”是長江生態保護的“軟件”工作，那麼長江沿岸危岩治理就是硬核任務。



“瞿塘天下險”，三峽工程的修建讓瞿塘峽口變得寬闊平緩，但危岩的存在造成了新的風險隱患。跟隨“清漂”指揮船行駛到瞿塘峽口，兩岸岩壁如削，高聳入雲。一處岩壁上頂部安裝了塔式起重機，岩體上圍上了防護網，搭起腳手架，工人正進行除險作業。