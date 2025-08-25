山西優化文藝創作機制推動出精品、出人才

趙樹理故居。（圖片來源：光明日報） 中評社北京8月25日電／據光明日報報導，今年4月，第四屆全民閱讀大會在山西太原舉行。作為大會核心亮點，“重讀趙樹理”系列主題活動在三晉大地火熱鋪開：讀書交流分享碰撞思想火花，線上閱讀積分賽點燃參與熱情，“人民藝術家趙樹理展”再現大家風範……20餘場活動，深情回望並重溫趙樹理文學。



今日重讀趙樹理，便是重拾那份“活的靈魂”——它源於人民最真實的生活與情感，最終回歸服務人民、解決現實問題、創造美好生活的實踐。重讀，不僅為重溫經典，更為汲取連接歷史與當下、貫通文學與生活的力量。正如山西省文聯主席葛水平所詮釋的：“當人們今天重讀趙樹理，或許能從中觸摸到文學最本真的力量：它不必高高在上，而應俯身傾聽土地的聲音；它不必艱深晦澀，而應用大眾的語言傳遞時代的脈動。真正的經典永遠生長在人民的土壤裡。”



新中國成立後，趙樹理大部分時間在晉東南農村生活，他認為一個作家應該把生活當作大海。沉在生活之中，是他的寶貴創作經驗，也是他的創作實踐能夠在當下得以運用的一個重要原因。在中國趙樹理研究會會長楊占平看來，趙樹理的選擇，既是為了獲取鮮活的創作素材，更是為了與農民一道尋找擺脫貧困、過好日子的現實路徑。



作為趙樹理的故鄉，近年來，當地將趙樹理作品中化解生活矛盾的具體辦法進行總結提煉，再運用到現實生活之中，形成“趙樹理調解法”。比如從《三裡灣》作品中，歸納出“常有理”“惹不起”“鐵算盤”“能不夠”“小反倒”“糊塗塗”六個具有鮮明特徵的典型形象。用老百姓自己的話，說他們能懂的理，解他們心裡的難，這些方法在工作中使用起來頗有效果。



如今，在基層治理的“最後一公里”，趙樹理的“問題意識”與深刻洞察，正轉化為化解矛盾的“金鑰匙”。



前段時間，山西省晉城市沁水縣嘉峰派出所民警楊帆遇到了一件看似兩難的事。嘉峰鎮殷莊村宋大姐停在路邊的小轎車，被灑水車司機老劉拉拽水管時，不小心弄上了泥漿。雙方各執一詞，宋大姐拿起手機就報了警。



接到報警後，楊帆用“趙樹理調解法”三下五除二就將難題輕鬆化解，“‘先放氣後說理’，讓宋大姐訴訴委屈；‘先看戲後說事’，和他們嘮嘮上個月鄰村三輪車刮轎車的事兒；‘先算賬後了事’，最後給兩邊算算經濟賬，找到解決方案。”