日媒：非洲首腦期待與日本合作　同時重視中國

中評社香港8月25日電／共同社報道，為參加20日至22日在橫濱市召開的非洲開發會議（TICAD）而訪日的非洲各國首腦在日本接受採訪，對與日本的經濟合作表達了期待。此外也有首腦表示重視擴大對非進駐規模的中國。以下是對相關發言的彙總。



“兩邊都是朋友”。南非總統拉馬福薩強調，來自日中兩國的投資均對南非有益。他表示，訪日期間與約20位企業高管會面，“日本經濟界希望與南非締結自由貿易協定（FTA）”，南非方面願為實現FTA展開探討。



東非經濟大國肯尼亞的總統魯托也表達了早日與日本締結FTA的願望。他指出，兩國間的貿易“肯尼亞方面（出口額）大幅落後”，指出有必要糾正貿易不平衡。他表示希望通過FTA取消對肯尼亞產紅茶等農產品的關稅，從而擴大對日本市場的出口。



主要鑽石生產國博茨瓦納的副總統哈奧拉泰暗示，受美國關稅政策影響，鑽石主要出口目的地可能由美國轉向亞洲及歐洲。他還提及3月該國首次發射的衛星，表示“航天事業是長期經濟多元化的一環”，希望與日本企業在太空數據分析方面開展合作。



盧旺達在經歷1994年大屠殺後實現的發展堪稱“奇蹟”。該國外長恩杜洪吉雷海將日本稱為“重要夥伴”，表達了增進合作的意願。他指出，日中的投資和援助“形成互補”，迴避對兩國進行比較。



南蘇丹2011年獨立但局勢持續動盪，該國外長昆巴表示“與中國保持著戰略合作關係”，指出中國是該國石油產業的主要合作夥伴。日本今年3月將南蘇丹全境列為建議撤離對象，昆巴要求日本下調危險信息級別。昆巴稱，在2012至2017年的聯合國維和行動中派遣自衛隊之後依然支援和平進程的日本是“重要國家”。