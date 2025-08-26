中評現場：在港全國重點實驗室授牌儀式舉行

授牌儀式嘉賓合影（中評社 盧哲攝） 中評社香港8月26日電（記者 盧哲）國家科技部批准在香港成立15間全國重點實驗室。香港特區政府25日舉辦在港全國重點實驗室授牌儀式，在香港特區行政長官李家超和中央政府駐港聯絡辦主任周霽的見證下，科技部部長陰和俊為15所在港全國重點實驗室授牌。



5所設有全國重點實驗室的香港高校校長和15所在港全國重點實驗室代表出席授牌儀式。



據悉，在二○一八年，科技部同意內地國家重點實驗室設於香港的夥伴實驗室正名為國家重點實驗室。為配合國家整體發展規劃，創新科技署在二○二三年年底啟動了國家重點實驗室的重組工作。科技部在二○二五年一月批准15所香港的實驗室重組為全國重點實驗室，並且已於二○二五年七月一日正式運作。



其中，12所全國重點實驗室，由現有國家重點實驗室重組、改名而成，新建的三間則涵蓋光量子物質研究，量子信息技術與材料，沿海城市氣候等，分布在本港四間資助大學。創新科技署會向每間實驗室每年提供2000萬元資助，亦要求所屬大學每年撥出不少於400萬元配套資源支持。



在授牌儀式上，李家超致辭表示，特區政府全力建設香港成為國際創新科技中心，積極推動香港院校和實驗室參與國家科技計劃，提升科研能力，加快香港融入國家創新體系。這次獲得授牌的15所在港全國重點實驗室，都來自全球百強大學，彰顯香港的科研實力。