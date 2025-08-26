李家超：在港全國重點實驗室提供重要平台

香港特區行政長官李家超（前排右五）出席在港全國重點實驗室授牌儀式（中評社 盧哲攝） 中評社香港8月26日電（記者 盧哲）香港特區行政長官李家超25日出席在港全國重點實驗室授牌儀式，見證國家科學技術部（科技部）部長陰和俊向十五所在港的全國重點實驗室授牌。李家超致辭時表示，在香港的全國重點實驗室將提供重要平台，促進與海內外的頂尖大學和科研機構合作，匯聚全球各地的優秀科研人才，助力打造香港成為國際高端人才集聚高地。



5所設有全國重點實驗室的香港高校校長和15所在港全國重點實驗室代表出席授牌儀式。中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室主任周霽亦出席見證。



李家超在儀式致辭說，特區政府全力建設香港成為國際創新科技中心，積極推動香港院校和實驗室參與國家科技計劃，提升科研能力，加快香港融入國家創新體系。獲得國家科技部批准成為全國重點實驗室，證明團隊在基礎研究、技術創新、關鍵核心技術攻關，具備一流水平。香港是亞洲唯一擁有多達五所全球百強大學的城市，這次獲得國家科技部授牌的15所在港的全國重點實驗室，都來自全球百強大學，彰顯香港的科研實力。



李家超表示，在“一國兩制”下，香港擁有“背靠祖國、聯通世界”的獨特優勢，積極擔當國家和全球之間“超級聯繫人”和“超級增值人”的角色。在香港的全國重點實驗室將提供重要平台，促進與海內外的頂尖大學和科研機構合作，匯聚全球各地的優秀科研人才，助力打造香港成為國際高端人才集聚高地。