周霽：把科技創新放在更加突出的位置

中央政府駐港聯絡辦主任周霽（中評社 盧哲攝） 中評社香港8月26日電（記者 盧哲）香港特區政府25日舉辦在港全國重點實驗室授牌儀式。香港特區行政長官李家超、科技部部長陰和俊、中央政府駐港聯絡辦主任周霽出席並致辭。周霽表示，當前，“一國兩制”實踐進入了新階段，唯有把科技創新放在更加突出的位置，才能進一步發揮其對高質量發展的支撐和引領作用。他提出：堅持以基礎研究厚植創科優勢；堅持以科技創新賦能產業升級；堅持以平台建設集聚高端人才。



5所設有全國重點實驗室的香港高校校長和15所在港全國重點實驗室代表出席授牌儀式。



周霽致辭表示，習近平主席高度重視香港創科發展，2017年對在港兩院院士來信作出重要指示，強調促進香港同內地加強科技合作，支持香港成為國際創新科技中心；2022年“七一”視察香港時，又專門到香港科學園考察。在習近平主席親自關心下，中央政府在科技項目開放、資金過境、平台建設、設施設備共享等方面出台了一系列挺港惠港政策，香港與內地科技合作持續深化、成果不斷湧現。此次重組在港國家重點實驗室，再次體現了中央對香港科技發展的鼎力支持。



周霽表示，當前，全球新一輪科技革命和產業變革加速發展，“一國兩制”實踐也進入了新階段，唯有把科技創新放在更加突出的位置，才能進一步發揮其對高質量發展的支撐和引領作用。