李風答中評：抗日戰爭勝利同屬兩岸同胞

香港亞太戰略安全研究所所長李風（中評社資料圖） 中評社香港8月29日電（記者 段曉魯）今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年，同時也是台灣光復80週年。對此，香港亞太戰略安全研究所所長李風接受中評社記者採訪，他表示，1945年8月15日，台灣回到祖國懷抱，奠定了台灣是中國一部分的史實，抗日戰爭的勝利是全體中國人的勝利，更是台灣同胞的勝利，這個歷史事實不容扭曲。



李風表示，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年，同時也是台灣光復80週年，這是一個值得紀念的日子。1945年8月15日，台灣回到祖國懷抱，奠定了台灣是中國一部分的史實，同時這也標誌著抗日戰爭的勝利，重塑戰後國際秩序。我們要緬懷歷史，珍惜現在的和平，展望未來，認清台灣是中國領土不可分割的一部分，特別是在這個時候，更加顯示出其現實意義。



李風表示，台灣被日本殖民50年，在殖民期間，台灣同胞不停對侵略者作出抗爭，犧牲了幾十萬同胞，日本殖民台灣是一段血腥的歷史。在抗日戰爭期間，有數萬台灣同胞來到大陸加入抗戰，充分顯現他們的愛國精神，亦為抗戰勝利作出了巨大的犧牲與奉獻，抗日戰爭的勝利是全體中國人的勝利，更是台灣同胞的勝利。



李風指出，賴清德是一個“務實的‘台獨′工作者”，他愚弄台灣民眾，將抗戰勝利稱為“終戰”。民進黨當局與日本右翼勢力立場一致，對兩岸關係的破壞非常巨大。事實上，抗戰後的秩序，就是台灣是中國不可分割的一部分，從法理角度、從歷史角度均是如此。賴清德當局想扭轉其“台獨”路線走不通的困局，編造歷史謊言欺騙台灣民眾，兩岸同胞應該看清楚這一點，批判其主張。一些“台獨”分子最近修復在日本殖民時代的神社建築，並且發行日本紀念幣，他們想與日本右翼勢力共同推翻抗戰勝利成果，意圖昭然若揭。抗日戰爭的勝利屬於兩岸同胞，需要大家共同維護。



李風稱，9月3日將舉行隆重的閱兵儀式，這是向全世界昭告，中國人民抵抗侵略、維護正義、保衛國家的歷史意義，同時昭示著中華民族反對侵略、維護國家主權堅定的立場。閱兵儀式也顯示出中華民族保衛抗戰勝利成果，不容歷史被扭曲的堅定決心。透過閱兵儀式展現中國軍事實力的強大，國力的強大，與中國在復興之路上的信心。



李風說，這次中國大陸將邀請參與抗戰的台灣老兵參觀閱兵儀式，但民進黨當局想盡辦法阻攔，想盡辦法切斷兩岸之間的聯繫，這是走在全體中國人的對立面，歷史是人民創造的，祖國統一是歷史的洪流，任何“台獨”勢力都無法阻擋。“台獨”勢力企圖挑戰抗戰勝利成果，挑戰抗戰後的國際秩序，繼續在“台獨”路上狂奔，最終逃脫不了徹底覆滅的命運。