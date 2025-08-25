日本反間諜法討論呈現重啟跡象 政府態度謹慎

中評社香港8月25日電／共同社報導，在日本參院選舉競選承諾中提出要出台旨在保護國家重要情報的《反間諜法》的國民民主黨和參政黨議席數躍升，圍繞約40年前淪為廢案的該法，討論呈現重啟跡象。兩黨表達提交法案的意願，自民黨方面也存在要求制定的動向。不過對間諜行為的定義模糊，隨意適用導致人權受到侵犯的憂慮升溫。政府對此態度謹慎。



圍繞反間諜問題，自民黨1985年曾以議員立法的形式提交了《國家秘密法》，最高可判處死刑。由於被批處罰範圍無限擴大，有可能侵犯國民知情權等基本人權，後來淪為廢案。



近年來由於擔憂利用網絡空間的國際諜報活動和民間尖端技術洩露至海外，有觀點指出現行法律制度不完善，有政黨在參院選舉競選承諾中寫入相關內容。



國民民主黨指出，“當前的日本尚未完善可全面處罰間諜行為的法律”，提倡制定與七國集團（G7）相同水平的法律。參政黨對於目的寫道“將靈活地防止和壓制境外勢力對日本的侵略行為及竊取敏感情報等做法。”



日本維新會和日本保守黨也提及完善法律。自民黨籍前經濟安全保障擔當相高市早苗擔任一把手的調查會向首相石破茂遞交了提議制定法律的建議書。



然而，間諜行為的對象、量刑的輕重等具體內容尚未明確。政府本月15日在內閣會議上敲定答辯書，表示“不認為（日本）是各國容易開展諜報活動的間諜天堂。”外相岩屋毅在記者會上表示，“所謂反間諜法究竟指什麼？目前還只是空談活躍的階段。需要多角度慎重探討。”