外交部：歡迎更多外國朋友到西藏走走看看

外交部發言人郭嘉昆（中評社 海涵攝） 中評社北京8月26日電（記者 海涵）今年是西藏自治區成立60周年。外交部發言人郭嘉昆25日在例行記者會上就西藏60年來發展進步予以介紹。



郭嘉昆表示，日前，習近平總書記率中央代表團出席西藏自治區成立60周年慶祝活動，同各族各界幹部群眾深入交流並發表重要講話，為建設社會主義現代化新西藏注入強大動力、指引奮進方向。



郭嘉昆說，習近平總書記指出，西藏自治區成立60年來，在黨中央堅強領導和全國人民大力支持下，自治區黨委和政府團結帶領全區各族人民艱苦奮鬥、開拓進取，堅持和完善民族區域自治制度，深入開展反分裂鬥爭，經濟社會發展取得舉世矚目的重大成就，雪域高原發生翻天覆地的變化，同全國各地一道如期全面建成小康社會、邁上全面建設社會主義現代化國家新征程。



郭嘉昆表示，習近平總書記強調，西藏要全面貫徹新時代黨的治藏方略，堅持穩中求進工作總基調，完整準確全面貫徹新發展理念，扎實推動高質量發展，持續深入抓好穩定、發展、生態、強邊四件大事，努力建設團結富裕文明和諧美麗的社會主義現代化新西藏。



郭嘉昆說，我們歡迎更多外國朋友到西藏走一走、看一看，親身領略西藏的繁榮發展，欣賞大美西藏生態風貌，感受西藏各族人民幸福生活。

