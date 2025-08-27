中評深度：朱松嶺論兩個80週年

朱松嶺（中評社資料圖） 中評社北京8月27日電（記者 海涵）為紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，中國大陸將於9月3日舉行盛大閱兵式。北京聯合大學台灣研究院教授朱松嶺日前接受中評社記者專訪指出，這不僅是對歷史的莊嚴回望，更是面對現實挑戰的強力宣示，是國家統一意志、民族精神意志、戰略安全意志的集中展現。



朱松嶺是北京聯合大學政治學研究所所長、台灣研究院教授，主要從事兩岸關係、台灣政治制度史、國家統一憲法學理論和台港澳法的研究。



紀念兩個“80周年”是當下反“獨”促統的路標



今年是抗戰勝利80周年，也是台灣光復80周年。朱松嶺認為，紀念這兩個“80周年”，不僅是緬懷歷史的儀式，更是對當下兩岸關係現實的深刻啟迪。對這兩個歷史節點的重新認知，不只是歷史的回響，更是現實的昭示，是對民族命運共同體的再確認，是對“台獨史觀”的有力駁斥，是兩岸攜手走向國家統一與民族復興的精神動員與政治指引。



首先，兩岸應銘記共同抗戰，這是兩岸同屬中華民族、同屬一個國家的鐵證。朱松嶺說，1945年中國人民取得抗日戰爭的偉大勝利，是中華民族百年苦難中最壯麗的一頁，在這場史詩級的抗戰中，台灣同胞從未缺席，台灣光復正是這場偉大戰爭勝利的必然成果，是中華民族揚眉吐氣的光榮象徵。

