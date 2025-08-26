快評：國民黨黨魁之戰與未來路線之爭

中評社快評／國民黨將於10月18日舉行黨主席選舉，此前國民黨剛在7月26日與8月23日以31：0完封全數挺過大罷免，重燃東山再起的希望。本次選舉不僅是黨內領導權的爭奪，更是國民黨未來路線與策略方向的重大轉捩點。



根據國民黨中央已公告的作業時程，9月4日至5日為黨主席擬參選人登記時間；10月18日上午8時至下午4時投票，下午4時後開票；11月1日召開全代會，進行新舊黨主席交接。



最被看好、也為藍營普遍所期待的台中市長盧秀燕24日宣布不選之後，前“立委”鄭麗文、現任“立委”羅智強相繼宣布參選。除鄭、羅之外，已表態參選者還包括國民黨中央常務委員孫健萍、前彰化縣縣長卓伯源、孫文學校總校長張亞中、前國民黨副秘書長張雅屏。距9月4日至5日擬參選人登記時間還有10天時間，相信還會有人加入戰局。



國民黨主席任期4年，將跨越2026年台灣縣市長選舉、及2028年台灣大選，新任黨主席肩負帶領全黨贏得2026地方選舉及2028重奪政權的重擔。此外，如前所述，今次黨魁之爭也關乎國民黨未來路線與策略方向的調整與選擇，對兩岸關係、台美關係未來走向影響重大。



多年來，國民黨存在不同路線之爭。因為沒有堅定堅持自己的核心價值與理念，只跟著民進黨所塑造的意識形態走，國民黨已多次深陷困境。7月26日與8月23日兩輪大罷免結果表明，民進黨的“抗中保台”路線被選民唾棄，台灣主流民意希望兩岸恢復正常往來，改善關係。此時正是國民黨順應民意，真正走到推動兩岸關係發展的路線上的時候。



國民黨黨主席選舉一個多月後舉行，新黨魁固然受矚目，國民黨的未來路線更應受關注。