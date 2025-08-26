特朗普放話：俄烏衝突“最易”解決！

8月18日，美國總統特朗普（左二）在華盛頓白宮準備迎接烏克蘭總統澤連斯基。（圖片來源：新華社） 中評社北京8月26日電／據新華社報導，美國總統特朗普25日說，俄烏衝突是他打算解決的多場衝突中“最容易”的一場，目前尚未討論對烏安全保障細節。烏克蘭總統澤連斯基同一天表示，烏克蘭和美國雙方團隊將於本周末舉行會談，討論烏俄雙方舉行和平談判的可能性。



特朗普：對烏安全保障 美國“後援”



特朗普當天在白宮接受媒體採訪時表示，圍繞美國如何參與對烏克蘭安全保障的相關細節尚未討論，但美國將以“後援”形式協助歐洲發揮主要作用。



特朗普說，俄羅斯與烏克蘭的衝突是他打算解決的多場衝突中“最容易”的一場。俄烏衝突涉及一些“嚴重的個性衝突”，但美方“會讓這種情況結束”。



特朗普還說，在上周白宮舉行美烏歐領導人系列會晤後，他與俄羅斯總統普京通電話，兩人都希望推動“無核化”。他與普京在美國阿拉斯加州會晤時，也討論了在俄烏衝突結束後削減美俄核武庫的議題。



特朗普說，他與普京每次通話“都很愉快”，但“不幸的是，（烏克蘭首都）基輔或其他地方又遭到轟炸，這讓我非常生氣”。



本月15日，特朗普與普京在阿拉斯加州安克雷奇市會晤。18日，特朗普在白宮首先會晤澤連斯基，隨後與澤連斯基和歐洲多名領導人舉行會晤，討論烏克蘭安全保障、領土、俄烏雙邊會晤及美俄烏三方會晤等議題。其中，為烏提供安全保障是首要議題。

