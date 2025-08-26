“喪屍煙彈”泛濫　新加坡加強執法打擊

社交平台上流傳的照片顯示，有些人在新加坡地鐵和社區內疑因吸食“喪屍煙彈”，重心不穩直接跌倒。（圖片來源：大公報／網絡） 中評社北京8月26日電／據大公報報導，新加坡政府24日表示，自9月1日起正式將依托咪酯（etomidate）列為該國《濫用毒品法令》C級毒品，吸食者須接受強制勒戒等，屢犯者可能會判囚一年，販賣者則面臨最高20年監禁及鞭刑。這種俗稱“喪屍煙彈”（或“太空油”）的新型毒品，將麻醉藥“依托咪酯”和其他具成癮及危害性物質混入電子煙，吸食者會出現神志不清，舉止恍惚，宛如喪屍，甚至有少女吸食後出現幻覺墮樓身亡。



新加坡自2018年起禁止電子煙，但是近期含有依托咪酯的電子煙引起社會關注。依托咪酯是一種臨床麻醉劑，使用時須遵守嚴格規定。含依托咪酯的電子煙俗稱“喪屍煙彈”，又稱“Kpods”或“太空油”。



從去年開始，“喪屍煙彈”在新加坡青少年間盛行，它外觀與普通電子煙無異，包裝時尚、伴有水果香氣，令一些青少年誤以為是無害的潮流物品。吸食者可能會出現全身肌肉痙攣等，也可能會引發嚴重副作用，包括惡心嘔吐或意識混亂，造成器官衰竭或死亡。



新加坡社會政策統籌部長兼衛生部長王乙康24日透露，當局在28日召開記者會，正式宣布自9月1日起將依托咪酯列為《濫用毒品法令》管制的C級毒品。新加坡總理黃循財17日說，不法之徒仍設法走私電子煙，問題已不再局限於電子煙本身，政府將把電子煙當成毒品問題應對，全面升級執法和教育等行動。



根據該法，新加坡當局將毒品分為A、B、C級，其中A級管制最為嚴格，例如海洛因、可卡因和大麻都屬於A級毒品。



把依托咪酯歸類為C級毒品後，吸食者須接受強制監督與康復治療，累犯者將遭到起訴，面臨至少1年有期徒刑。售賣、分銷或進口者則會面臨更嚴厲刑罰，包括最高20年監禁及鞭刑。