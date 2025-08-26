泰國政府擬送20萬張機票　催穀旅遊業

遊客參觀位於泰國北部清邁市的素攀寺。（圖片來源：大公報／法新社） 中評社北京8月26日電／據大公報綜合報導，泰國觀光局近日宣布，計劃於9月至11月推出送機票活動，向入境的外國旅客送出約20萬張泰國境內往返機票，鼓勵遊客前往首都曼穀以外的二線城市，包括蘇梅島、清邁、清萊、喀比等地，預計將為地方帶來超88億泰銖（約合21.2億港元）的直接旅遊收入，並推動整體經濟增收超218億泰銖（約合52.5億港元）。



根據泰國觀光局提出的“買國際航班，送國內航班”活動，外國旅客只要持有國際機票入境泰國，即可免費兌換1張泰國國內來回航班機票，並包括20公斤托運行李。目前計劃共有6間航空公司參與，包括泰國國際航空、泰國亞洲航空、曼穀航空、皇雀航空、泰國獅航以及泰國越捷航空。泰國政府將以每人單程1750泰銖（約合421港元）、來回程3500泰銖（約合843港元）的標準，向航空公司補償航班費用，預計覆蓋20萬國際遊客、總計40萬個座位。



泰國旅遊和體育部長索拉翁.天通表示，這項活動將鼓勵外國遊客探索曼穀、布吉和清邁等熱門目的地之外更豐富的旅遊景點。該部長最快本周向內閣提交該計劃，並申請7億泰銖（約合1.7億港元）的中央預算用於補貼機票成本，預計將為地方帶來至少88億泰銖收入。



泰國官方數據顯示，截至8月17日，2025年泰國共接待外國遊客2080萬人次，較去年同期下降7%。除免費機票計劃外，泰國政府近期還推出一系列吸引國際遊客的措施，包括延長部分國家的遊客免簽政策、推出面向遠程工作者的數字游民簽證等。



