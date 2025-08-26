法國總理要求國民議會對政府進行信任投票

中評社北京8月26日電／據新華社報導，法國總理貝魯25日在舉行新聞發布會對政府2026年預算計劃進行解釋說明時說，為擺脫政府面臨的困境，他要求國民議會9月8日對其領導的政府進行信任投票。



貝魯7月份公布了法國2026年預算計劃，原計劃於10月14日在國民議會進行審議。但該預算計劃公布後遭到法國反對黨派批評，由於執政黨聯盟在國民議會的席位不占優，因此該預算計劃很難獲得超過半數議員的投票支持。加之在國民議會中議席最多的左翼聯盟的成員“不屈法國”等反對黨派支持全國於9月10日舉行大規模抗議活動，並稱將於9月23日在國民議會發起對政府的不信任投票，使得政府執政面臨巨大困境。



貝魯25日在新聞發布會上說，法國總統馬克龍已同意9月8日召集國民議會議員舉行特別會議。屆時，貝魯將首先就政府的整體政策進行說明，隨後國民議會對政府進行信任投票，政府獲得超過半數的信任投票後，才能繼續執政。



貝魯說，如果無法獲得“最低限度的共識”，政府將難以推動預算草案最終在議會通過。他要求國民議會進行信任投票的目的是避免政府倒台，希望議員就國家財政形勢的嚴重性達成共識，給予政府信任。如果政府9月8日能夠在信任投票中過關，將就預算草案中的具體措施進行進一步討論。



貝魯重申，法國政府2026年預算計劃的重要目標就是削減財政支出438億歐元，以防範公共債務風險進一步加劇。



當天的新聞發布會結束後不久，來自法國左翼和極右翼的主要反對黨派領導人都表示屆時不會給政府投信任票。



數據顯示，法國2024年赤字占GDP的5.8%。截至2025年第一季度末，法國公共債務與GDP之比已達114%。根據貝魯7月公布的預算計劃，法國政府將大幅削減財政支出，社會福利、養老金等方面支出將與2025年持平，醫保支出增幅將減半等。