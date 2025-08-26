粵港澳大灣區“世界級機場群”呼之欲出

2024年11月27日拍攝的香港國際機場一號航站樓。（圖片來源：新華社） 中評社北京8月26日電／據新華網報導，伴隨著一年來密集的“擴建潮”，粵港澳大灣區正成為全球機場跑道密度最高的區域之一，“世界級機場群”加速形成，藍圖日漸變為實景。



今年7月30日，廣州白雲國際機場第五跑道成功試飛，這將是中國第二座、大灣區首座五跑道機場；8月3日，深圳寶安國際機場三跑道飛行校驗順利完成，為年內投用奠定基礎；加上2024年11月香港國際機場三跑道系統正式啟用，已有13條機場跑道在用的粵港澳大灣區，將很快迎來第14、15條跑道。



目前，大灣區內有廣州、深圳、香港三座樞紐機場，珠海、澳門兩座幹線機場，以及惠州、佛山兩座支線機場，航線網絡遍及全球200多個城市。



除了廣州、深圳、香港的機場，大灣區其他幾座機場也不斷刷新改擴建“進度條”。2024年5月，惠州機場改擴建機坪正式啟用，停機位從原來8個增至14個；11月，澳門國際機場擴建填海工程動工；12月，佛山機場新航站樓投入使用……



《粵港澳大灣區發展規劃綱要》提出，建設世界級機場群。鞏固提升香港國際航空樞紐地位，強化航空管理培訓中心功能，提升廣州和深圳機場國際樞紐競爭力，增強澳門、珠海等機場功能，推進大灣區機場錯位發展和良性互動。