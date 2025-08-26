九三閱兵對香港的獨特意義

中評社北京8月26日電／據大公報報導，9月3日，紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年閱兵將在北京舉行。時隔近6年，港人又可以從電視鏡頭裡看到國家的和平之師和威武之師。作為人民軍隊奮進建軍百年的嶄新亮相，香港社會應該怎樣觀看和閱讀這次閱兵？



此次閱兵，是以習近平為核心的中共中央，團結帶領全黨全軍全國各族人民，全面推進中國式現代化進入新征程的首次閱兵。據瞭解，閱兵活動按照閱兵式、分列式兩個步驟進行，時長約70分鐘，編設45個方（梯）隊，所有受閱武器裝備都是國產現役主戰裝備，首次亮相的新型裝備占比很大，同時在設計上做了多點創新，必然是一場盛況空前、極其震撼和有歷史意義的閱兵。



深刻認識到和平來之不易



我們要從歷史維度看。這次閱兵的主題是紀念抗戰偉大勝利、弘揚抗戰偉大精神。為此，閱兵把1945年抗戰勝利、80周年紀念、14年抗戰歷程等與中國人民抗日戰爭緊密相關的年代符號，融入到閱兵規模、裝備數量、隊形編排等設計中，充分彰顯了“正義必勝、和平必勝、人民必勝”這一經受血與火考驗、顛撲不破的偉大真理。香港與國家命運休戚與共，一同經歷了抗日戰爭的艱苦卓絕和世界反法西斯戰爭的偉大勝利，看閱兵就是回顧這段艱辛但光榮的歷史，以史為鏡觀照當下，深刻認識到和平的來之不易。



我們要懷自豪心情看。此次閱兵將充分體現中國軍隊能打勝仗的實力底氣，是繼2019年國慶閱兵後，我軍新一代武器裝備的集中亮相，充分展示了我軍體系作戰能力、新域新質戰力和強大的戰略威懾實力，充分體現了我軍適應科技發展和戰爭形態演變、打贏未來戰爭的強大能力。在當今世界百年未有之大變局加速演進的環境中，有一支能堅決維護國家主權、安全和發展利益，捍衛國家主權和領土完整，保護所有人民不受戰爭威脅的勝利之師，香港社會完全有理由安心，完全有理由自豪！