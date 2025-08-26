富權：朱立倫以退為進，羅智強以身激將？

中評社香港8月26日電／澳門新華澳報26日發表富權文章：朱立倫“以退為進”，羅智強以身“激將”？以下為文章內容。



中國國民黨主席換屆改選的程序即將開始，現任黨主席朱立倫表態邀讓台中市長盧秀燕“接棒”，但盧秀燕卻是以必須顧好台中市市政而婉拒，新北市長侯友宜也表態不會參選，無人承擔重任黨主席大任而讓黨內人士焦慮之際，國民黨“立委”羅智強國會辦公室昨日發出採訪通知，他將於今日上午十時在台北市天成大飯店二樓二零二會議室舉辦“參選中國國民黨主席”記者會。另外，羅智強也在臉書中宣示，“世代承擔！我決定參選中國國民黨主席，首要目標『二零二八』下架賴清德”。他提到，賴清德濫用檢調、清算在野，罔顧國政、發動全台“大惡罷”，已成為台灣民主最大的威脅。因此，“正義集結，我＋1！請大家為我集氣”。更喊話讓我們一起點燃國民黨的民主鬥魂，讓國民黨更團結、更強大、更有戰鬥力，制衡威權獨裁，捍衛台灣最寶貴的民主。



有消息說，羅智強將會在今日的記者會上公開承諾，他若當選黨魁，在全力操盤二零二六年“九合一”大選及為盧秀燕鋪好二零二八年競選“總統”之路後，就會立即辭去職務，改挺盧秀燕兼任黨主席。



羅智強宣布要參選國民黨主席，被台灣地區部分媒體形容為“震撼”。然而，冷靜下來分析，羅智強這個“大動作”，可能只是虛晃一招，以“激將法”來刺激盧秀燕或其他真正有資格及有能力者，出來承擔大任而已。



實際上，羅智強並不具有參選國民黨主席的資格。因為根據國民黨主席選舉辦法相關規定，欲參選黨主席者，不但需要繳交一千萬元保證金，而且還必須曾任中評委或中央委員。於羅智強來說，一千萬元保證金不是問題，以往他在應對各種“政治救急”狀況所需下，可以隨時拿出一千幾百萬元，雖然他曾說過是抵押房屋所得的款項，但他絕對具有籌款的能力。然而，他並沒有參選中央委員，也沒有被黨主席聘任為中央評議委員會委員，因而不符參選黨主席的剛性條件。



不過，倘朱立倫認為羅智強的“中途殺出”可以為自己“緩衝”，可以立即聘任羅智強為中評委。實際上，二零二一年黨主席換屆改選時，中廣董事長趙少康在韓國瑜支持下，表態有意角逐，就因未擔任過中評委或中央委員，遭疑不符參選規定。而時任黨主席的江啟臣立刻增聘趙少康、張亞中等人為中評委，為其選舉資格解套。而日前在曾擔任過黨中央革命實踐研究院長，卸任後具有出任中評委的資格，比如現任馬英九基金會執行長的蕭旭岑，當年在卸任國民黨文傳會主委後就被聘為中評委。中央革命實踐研究院長的職級與文傳會主委相同，朱立倫也完全可以循此例聘請羅智強為中評委，為羅智強參選黨主席“解套”。

