國際申訴專員學院揭幕　提升公共行政質素

香港國際申訴專員學院揭幕禮暨調解研討會，多位嘉賓在活動合照。（圖片來源：大公報） 中評社北京8月26日電／據大公報報導，香港國際申訴專員學院（學院）揭幕禮暨“正面看申訴、調解我有道”研討會昨日在香港生產力促進局舉行。陳國基致辭時表示，特區政府非常認同和支持學院成立的理念，認為學院不單為政府部門及公營機構提供培訓，提升公共行政的質素，更建立平台與國際申訴專員組織交流，呼應了本屆政府的施政理念。陳國基亦提到以調解解決爭議有助更有效和快速處理市民的申訴，是大勢所趨，亦有助於建設更和諧穩定的社會。



申訴專員陳積志聯同主禮嘉賓政務司司長陳國基、立法會內務委員會主席李慧琼，以及中央政府駐港聯絡辦法律部部長劉春華主持揭幕儀式。



舉行調解研討會



陳積志致歡迎辭時指出，學院的成立亦有助深化和落實公署為呼應國家對特區的期盼：勇於改革、敢於破局，不斷創新而開展的策略性方向，包括著力推動以調解、高效、雙贏的方式處理市民大眾的申訴；全力推動跨部門及跨機構協作；以及宣揚“正面看申訴”的理念。



陳積志指，公署是透過內部資源成立學院，不需要政府額外撥款，所有工作都是由現有公署人員兼任，展示了“有新任務，亦不需要增添人手”的新概念。



在研討會結束前，律政司副司長張國鈞發表閉幕辭，他表示，學院的成立，有如廉政學院和律政司的國際法律人才培訓學院一樣，將會促進香港和國際交往合作，說好香港故事。他期待社會各界能夠學習申訴專員公署在“調解為先”的成功經驗，一同嘗試以調解化解矛盾，以實現共贏。



“正面看申訴、調解我有道”為主題的調解研討會由助理申訴專員鄧健章擔任主持，現場有超過250名參與者，包括多位立法會議員以及來自近100個政府部門和公營機構的代表出席，並於問答環節踴躍參與、分享見解和交流經驗。