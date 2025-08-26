聯儲將減息　金價上望3439美元

中評社香港8月26日電／大公報報導，據第一金（福而偉金融控股集團成員）高級分析師文翼分析，上周美匯指數微跌，油價收漲，黃金企穩上揚。市場對地緣政治消息反應平淡，更關注美國經濟影響，美聯儲動態、內部減息資訊及鮑威爾講話立場。本周需關注美國首次申領失業金人數、第二季GDP、7月核心PCE物價指數、耐用品訂單、密歇根消費者信心指數終值；歐洲央行7月會議紀要、美聯儲官員表態、美印關稅動向等，這些因素可能影響市場行情。



過去一周，以色列進攻加沙，普京與特朗普會晤提出俄烏停火條件，但金市反應平淡，更關注美聯儲因素。美國8月製造業PMI創3年新高，推升通脹擔憂；勞動市場降溫，首次申領失業金人數激增，持續申領人數達4年高位。美聯儲7月會議紀要顯示多數官員支持暫不減息，僅兩人主張減息，內部存在分歧。特朗普施壓美聯儲並威脅解雇聯儲局理事庫克，鮑威爾回應稱免職需“正當理由”。



市場更關注鮑威爾在傑克遜霍爾會議講話，此前9月減息概率75.5%，會上他暗示為減息提供理由，調整貨幣政策框架，強調就業風險，删除低利率表述，回歸靈活通脹目標制，取消“補償性”通脹策略。受此影響，美元重挫，美兩年期國債收益率下跌，現貨黃金飈升。



地緣刺激資金避險



鮑威爾鴿派講話推動黃金反攻企穩，後續走勢仍取決於宏觀環境。本周美國宏觀數據、特朗普對美聯儲干預、地緣風險及美元債市變動等是影響金價關鍵。若數據強化寬鬆預期，黃金有望繼續走強；特朗普對美聯儲干預，如其對庫克解雇威脅，加劇減息押注且強化黃金投資價值。俄烏停火談判進展緩慢，特朗普重提制裁可能，增加了地緣政治風險。寬鬆預期升溫、美元承壓、避險情緒縈繞──仍為黃金提供有力托底，宏觀環境整體仍有利於黃金。



技術分析，黃金周線BOLL中軌支撐收陽，KD鈍化；日線站穩中軌且KD金叉，短期或震蕩上攻。阻力區3403至3439美元，突破企穩仍有上攻潛力；重要支撐3001至3338.5美元，守穩3001美元則多頭不改。