港大AI模型辨精子受精能力準確度逾96%

港大醫學院全球首創AI模型精準辨識具受精能力精子，獲2025年第50屆日內瓦國際發明展銀獎。（圖片來源：大公報） 中評社北京8月26日電／據大公報報導，香港大學李嘉誠醫學院（港大醫學院）臨床醫學學院婦產科學系研究團隊全球首創人工智能（AI）技術，能準確識別具受精能力的人類精子，臨床驗證顯示準確率逾96%，較傳統方法更快更可靠，有助減少人為誤差，並可顯著提升輔助生殖治療的成功率，為全球不孕不育症的診斷與輔助生殖治療帶來嶄新契機。研究成果已刊登於《Human Reproduction Open》，並獲2025年第50屆日內瓦國際發明展銀獎。



全球約每六對育齡夫婦中有一對受不孕困擾，其中20%至70%與男性因素有關。世界衛生組織預測，不孕不育症將成為繼癌症和心血管疾病之後全球第三大常見疾病。目前，輔助生殖技術是最有效的治療方法，但成功率仍受限於現有診斷工具的準確性。



助提升人工受孕成功率



港大醫學院臨床醫學學院婦產科學系教授楊樹標教授指出，傳統方法不僅耗時費力，且高度依賴技術人員的主觀判斷，精子質量檢測因而難以標準化。精子與卵子外層透明帶結合是受精的首步。港大團隊以此為基礎，開發出高度自動化的AI模型，分析精子形態，精準識別能與透明帶結合的精子比例，並設定4.9%為臨界值，低於此比例即提示男性有受精問題風險。港大醫學院臨床醫學學院婦產科學系副教授、領導是次研究的趙志昂表示，這可提早預警受精失敗風險，幫助醫生制定合適治療方案，提高懷孕機會。



這個AI模型利用深度學習技術，分析了超過1000張精子影像，準確率逾96%。研究團隊在2022年至2024年期間，對117位不孕或原因不明不孕的男性進行臨床驗證，分析超過40000張影像，結果進一步證實精子具備透明帶結合能力的比例，與人工受孕的成功率密切相關。



趙志昂表示，AI模型能夠精確分析精子的細微特徵，提供更為準確的預測結果。楊教授亦表示，AI模型的出現，讓臨床首次能以標準化、可重復的方式準確評估精子的受精能力，不僅提升臨床決策效率，同時促進制定個人化治療方案。這項創新有望改善不孕不育的整體管理，降低受精失敗風險，並縮短患者的受孕時間。港大醫學院目前正在開展大規模臨床試驗，以進一步驗證AI模型的臨床應用，期望造福更多不孕不育患者。