﻿美法因“反猶”生齟齬　法國召見特朗普親家

美國駐法國大使、美國總統特朗普的親家查爾斯.庫什納。（圖片來源：大公網） 中評社北京8月26日電／據大公網報導，綜合法新社報導：法國近日在俄烏衝突和巴以衝突等問題上與其他西方國家陷入外交齟齬。法國外交部25日召見美國駐法國大使、美國總統特朗普的親家查爾斯.庫什納（圓圖），抗議其指責法國打擊“反猶主義”不力的言論。



庫什納近日致信法國總統馬克龍，表達對法國“反猶主義行為抬頭”的擔憂，並指責法國政府未採取足夠行動予以打擊。法國外交部24日批評庫什納的言論違反國際法，特別是1961年《維也納外交關係公約》規定的不干涉他國內政的義務，也“不符合法美之間跨大西洋關係的質量以及盟友之間應有的信任”。法國外交部於25日召見庫什納。庫什納是美國猶太裔房地產開發商，也是特朗普女婿賈裡德.庫什納的父親。



馬克龍此前表示法國將於9月召開的聯合國大會上正式承認巴勒斯坦國，引起以色列不滿。以總理內塔尼亞胡近日指責法國呼籲國際社會承認巴勒斯坦國是“給反猶主義火上澆油”。法國總統府反駁說，內塔尼亞胡的言論“卑鄙又錯誤”。



在烏克蘭問題上，法國與意大利發生齟齬。意大利副總理薩爾維尼20日稱，如果馬克龍支持向烏克蘭派遣歐洲軍隊，那就“讓他戴上頭盔、穿上防彈背心、帶上槍，自己去烏克蘭吧”。法國外交部21日召見意大利駐法國大使達歷山德羅，抗議薩爾維尼的言論“不可接受”。