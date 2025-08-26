以色列再空襲加沙醫院　5名記者遇難

中評社北京8月26日電／據大公網報導，綜合美聯社、路透社報導：以軍25日再度空襲加沙南部的納賽爾醫院，造成至少20人死亡，當中包括5名記者，他們有的來自美聯社、路透社和半島電視台等媒體，或者為這些媒體供稿。當地時間24日，以色列對也門首都薩那多處地點發動空襲。也門胡塞武裝衛生部門表示，襲擊已造成至少6人死亡，另有86人受傷，其中7人情況危急。



隸屬胡塞武裝的馬西拉電視台24日報導稱，薩那多個地點當日遭到以軍空襲，包括石油公司和發電站。胡塞武裝一名軍官說：“防空部隊成功阻止了大多數參與侵略的以色列戰機，並迫使其撤離。”以軍稱，此次襲擊針對胡塞武裝的軍事目標，包括總統府所在的軍事基地、發電廠以及燃料儲存基地，旨在回應胡塞武裝對以色列的襲擊，包括該組織最近向以境內發射導彈和無人機。據以媒報導，以軍出動了14架戰機，投下約40枚炸彈。



胡塞武裝官員薩瓦爾說，以色列襲擊的民用基礎設施，目的是讓也門人民受苦。胡塞武裝強調，以色列的襲擊不會阻止他們繼續支持加沙地帶的巴勒斯坦人，該組織將繼續對以色列展開軍事行動，包括使用高超音速導彈進行回擊，直至以軍停止侵略加沙並解除對當地的封鎖。



巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）譴責以色列對也門的空襲，並表示這是“對阿拉伯主權和國際法的公然侵犯”。