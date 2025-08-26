九龍灣簡約屋接受申請　首日大批市民遞表

九龍灣彩石裡簡約公屋昨日起接受申請，首日有不少市民查詢詳情或遞交申請表。（圖片來源：大公報） 中評社北京8月26日電／據大公報報導，九龍灣彩石里簡約公屋昨日起接受申請，首日有不少市民到樂富房屋委員會客務中心，查詢申請詳情或遞交申請表。有申請者現時租㓥房，月租逾4000元，希望入住簡約公屋能節省租金支出；有申請者則希望透過簡約公屋，加快“上樓”。



大公報記者昨日下午在樂富房屋委員會客務中心所見，現場有不少人。有市民表示，日前在新聞看到行政長官李家超到訪九龍灣簡約公屋，因此前來瞭解簡約公屋申請的詳細情況。記者在現場詢問了10人，其中6人是到場瞭解彩石里簡約公屋申請詳情，另有4人則到場遞交申請者。



林女士到場準備遞交申請。她稱讚簡約公屋計劃，並表示她現時一個人租住約70平方呎的㓥房，加上水電費每個月要4000多元，而簡約公屋每月租金僅需約一千多元，她相信入住簡約公屋能幫她能省下不少錢，“如果能申請上簡約公屋，一個月省下來的錢能夠我20天的夥食費。”



李女士表示，早前收到相關部門寄給她的申請表格，她填完後馬上遞交了資料，今天過來檢查一下資料有沒有填錯。李女士說，希望瞭解更多簡約公屋計劃相信，希望透過簡約公屋，加快“上樓”。



明年首季起入夥



彩石里簡約公屋項目提供約150個單位，分一至二人、三至四人以及四至五人三種戶型，面積介乎13至35平方米，每月租金約1230至3310元，明年首季起入夥。



房屋局表示，輪候傳統公屋三年或以上的合資格人士，會收到由房屋局寄出的申請表，在9月15日或之前交回填妥的申請表，將會獲優先處理及進行編配，包括彩石里及其他尚有單位的項目。曾經遞交申請表的人士，則無需再次提交申請。



為了讓較有需要的家庭優先入住“簡約公屋”，如申請者現時居住在不適切居所、有特殊健康狀況，或家庭成員包括未成年子女、初生嬰兒、長者等，可獲較高的編配優次。