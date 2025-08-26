A股強勢回歸　本季領漲全球

A股慢牛上升的動能明顯增強，技術走勢呈現破位向上，後續仍有不俗上升空間。（大公報） 中評社香港8月26日電／美歐經濟表現不濟，環球資金加快東移，看好中國經濟前景，今年來境外投資者累積增配A股近2000億元（人民幣，下同），加上估計有數以萬億元計的內地銀行存款流入滬深股市，追逐較高投資回報，有力支持滬深A股強勢回歸，上證綜指、滬深300指數本季勁升逾11%，領漲全球股市。



大公報報導，關稅政策不利影響下，美歐面對經濟下行、通脹加劇的困局，企業經營受衝擊，美國零售巨企沃爾瑪高管直指關稅令公司面臨成本上升壓力，美企業績實在不容樂觀，難以支撐美股迭創新高，大調整噩夢遲早來臨。



A股創十年高 升勢有餘未盡



因此，國際資金減持美元資產、增配人民幣資產的速度持續加快，特別是上半年中國經濟增長5.3%勝預期，加上中美關稅休戰期延長，以及中國在人工智能、人形機器人、生物醫藥及半導體等技術突破，外資湧入的勢頭更強勁。與此同時，內地銀行一年期定存普遍跌破1厘，部分存款轉投股市，形成A股強勢回歸。



踏入今年下半年，A股慢牛上升動能明顯增強，指數創十年新高，技術走勢呈現破位向上，後續仍有不俗上升空間，預期吸引更多內外資金追貨。第三季截至上周五，上證綜指及滬深300兩大指數分別累積上升11%，比德股、美股及港股分別1.9%、4.2%及5.2%的升幅更加強勁，顯示環球資金匯聚A股，領漲全球。值得留意的是，中資股炙手可熱，成為內外資追捧對象，上海科創50指數及深圳創業板本季至今大升24%及25%，投資者大舉押注中國科技創新。



事實上，美企英偉達傳出停產H20芯片消息後，中國芯片股大升，其中A股上市、有“中國英偉達”之稱的寒武紀（688256），過去一個多月累升1倍。受惠中國AI芯片技術突破、芯片國產化比重提升，即使寒武紀股價由2023年的50元，勁升至昨日的1384.93元，累積升幅逾26倍，但美資高盛仍將寒武紀的目標價提高至1835元，可見外資對中國半導體產業前景投下信心票。



外資急追貨 年內加倉2000億



其實，滬深A股發力大漲有跡可尋，目前A股日均成交金額持續增加，昨日超3萬億元，一方面是外資透過滬深股通、QFII（合格境外機構投資者）等渠道北上買入A股。據WIND數據，截至8月中，境外投資者持有A股市值為2.5萬億元，對比去年底的2.31萬億元，增加近2000億元。上證綜指昨收報3883點，料直撲4000點大關，但對比2015年的5100多點高位，預期仍有上升空間，外資後續買盤有望進一步增加。



存款流向股市 規模萬億元計



與此同時，內地投資者入市興趣增加，銀行存款正流向股市，以追逐更高回報，估計規模數以萬億元，高盛報告相信，目前內地家庭投放在股市、基金等金融資產的比重衹有22%，處於偏低水平，未來潛在流入股市的增量資金隨時超過10萬億元，對A股有莫大支持。事實上，去年底內地銀行存款總額（本外幣）308萬億元。換言之，若然有5%銀行存款流向A股，涉及金額已高達15萬億元，看來A股上升動能將繼續強勁，並推動港股同步向上，恒生指數年底有望上試27000至28000點。



中國經濟良好的基本面可保持長期不變，形成股市健康慢牛。A股現水平14至15倍預測平均市盈率，估值依然十分吸引，漲勢有餘未盡。