特朗普開始對美聯儲下手了

美聯儲理事莉薩·庫克資料圖片。（圖片來源：新華社） 中評社北京8月26日電／據新華社報導，美國總統特朗普25日晚宣布，因美聯儲理事莉薩·庫克涉嫌“房貸欺詐”，他已經將她解職。美聯社評論說，這一舉動出人意料，是特朗普試圖控制美聯儲的最新舉措之一，並可能觸發一場法律戰。



特朗普：解職“有足夠理由”



特朗普在社交媒體“真實社交”上公布了一封他寫給庫克的信函。信函寫道，他有足夠理由將庫克解職，因為她被指控犯有房屋抵押貸款欺詐罪。



美國聯邦住房金融署署長比爾·普爾特上周在社交媒體上指認庫克先後申報了兩處房產為其“主要住宅”以獲取更優惠利率，並將這一指控提交至司法部。特朗普當時轉發了相關報導，同時敦促庫克立即辭職。庫克則發聲明拒絕“在霸凌之下辭職”。



特朗普在25日的信函中寫道：“有充分理由相信你可能在一項或多項抵押貸款協議上作出了虛假陳述……你簽署了一份文件，證明密歇根州的一處房產將是你明年的主要住所。兩周後，你又簽了一份文件，聲明佐治亞州的一處房產將是你明年的主要住所。”



特朗普說，鑒於美聯儲在設定利率、監管準備金和成員銀行方面負有重大責任，以及庫克在財務問題上的“欺詐和潛在犯罪行為”，他依法作出立即將她解職的決定。



為何盯上庫克



近期，特朗普因不滿美聯儲不肯配合他降低基準利率，多次猛烈抨擊美聯儲主席鮑威爾，並喊話讓他提前卸任，如今又把矛頭對准庫克。



庫克是美聯儲首名黑人女性理事，任期至2038年。她2022年5月就任美聯儲理事，先前是密歇根州立大學經濟學教授，曾在民主黨人奧巴馬任總統期間任職於經濟顧問委員會。