港人購買力不減　新盤延續旺市

今明兩年新盤落成量4.5萬夥，發展商加快“去庫存”，今年現樓新盤銷量較往年顯著增加。（圖片來源：大公報） 中評社北京8月26日電／據大公報報導，過去不少人會形容地產代理是“三更貧、五更富”，因為市場購買力有限，樓市往往旺幾個月就靜幾個月，當購買力消化得七七八八，樓市就需要“唞唞氣”重新儲力再上。樓市小休期往往每隔三、四個月就會出現，不過今年新盤市場明顯較以往強勁，購買力幾乎“源源不絕”，以現時的整體新盤銷售，絕對有機會突破2019年的旺市，挑戰自2013年一手新例實施以來的最長旺市紀錄。



按一手住宅銷售資訊網（SRPE）的成交紀錄册的紀錄，雖然8月創下有紀錄以來單月最多紅雨、黑雨的警告信號，下雨天的新盤銷售成績依然亮麗。距離暑假結束還有一星期，最新新盤銷售已超越1600夥。換言之，今個月整體新盤銷售有力再次達至單月銷售2000夥以上的高位，而整體新盤銷售更已經是自今年2月開始，連續七個月超越1000夥以上的銷售佳績。



進入9月，再有多個新盤陸續推出，包括柴灣海德園、北角嘉居.天後、啟德天璽.天2期。由於上述新盤均屬市區焦點，相信下月新盤銷售成績絕對可輕易突破1000夥以上的水平，新盤旺市延續。



翻查自2013年4月一手住宅銷售條例實施以來，過去最長的旺市是2019年3月至11月，當年創下連續九個月的新盤銷售超越1000夥的紀錄，其間累計售出新盤超1.5萬夥，平均每月新盤銷售接近1700夥的水平。



租金回報足夠吸引



事實上，今年新盤市場的暢旺程度，實際銷量更勝2019年，過去七個月整體新盤銷售已超越1.2萬夥，平均每月售出逾1700夥。再者，2019年全年的新盤銷售是1.8383萬夥。換言之，如果今年旺市持續，今年整體新盤銷售有力突破2019年的紀錄，創一手新例以來的全年新盤銷售紀錄。