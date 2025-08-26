從震懾到清退　今年來23家公司完成退市

中評社北京8月26日電／據新華網報導，A股退市生態正在發生深刻變化。



Wind數據顯示，今年以來，已有23家A股公司完成退市。僅7月以來，退市公司就達9家。



從退市類型看，與去年同期相比，面值退市案例有所減少，而重大違法類強制退市與主動退市顯著增加。值得注意的是，監管部門對重大違法退市的處理效率明顯提升，部分公司在退市後還面臨刑事追責，“零容忍”監管態勢持續強化。



“近年來，A股退市實現了從‘政策威懾’到‘常態化執行’的根本性轉變，市場生態的‘新陳代謝’機制持續完善。”南開大學中國公司治理研究院副教授牛建波在接受上海證券報記者採訪時表示。



監管執行全面提速



8月22日，福建證監局對＊ST紫天因財務造假、未按期披露2024年年報等問題作出行政處罰，公司及相關責任人共被罰款3460萬元。7月，公司已收到深交所發出的終止上市事先告知書。儘管其直接退市原因為規範類強制退市，但財務造假行為同時觸及重大違法強制退市標準。



據統計，今年以來，已有9家公司因財務造假被證監會行政處罰而實質觸發重大違法強制退市，最終退市類型涵蓋重大違法類、交易類、規範類及財務類。其中，退市卓朗、普利退、退市錦港已因觸及重大違法強制退市標準而退市。與2024年相比，重大違法退市案例明顯增加——去年52家退市公司中，僅新海退和退市博天觸及重大違法強制退市。



剖析這一批退市案例可以發現，監管部門通過“快、准、狠”的執行方式，充分發揮退市機制的淨化作用。