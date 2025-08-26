加沙地帶貨幣接近消亡，人們被迫以物易物

中評社北京8月26日電／據新華社報導，巴勒斯坦記者哈尼·卡爾穆特日前通過卡塔爾半島電視台網站刊文指出，以色列阻止巴勒斯坦加沙地帶貨幣流通，貨幣體系幾乎崩塌，造成災難。文章摘要如下：



10謝克爾約合3美元，曾是日常生活中使用最頻繁的鈔票。如今，它已很難流通。不是官方停止流通，而是實際上已接近無法使用，因為被磨損得面目全非。沒有新鈔票，也沒有補充紙幣。其他紙幣也在步其後塵，尤其是面額更小的紙幣。



許多紙幣已經撕裂，或用膠帶粘在一起，市場上甚至出現專門修補鈔票的攤位。但紙幣損毀僅僅是加沙地帶面臨的無數難題之一。



銀行無法取現，也無法轉賬。招牌還在，但大門緊閉。自動取款機已癱瘓，至於何時能恢復，沒有任何消息。



沒有電，沒有網絡，沒有POS機。當你把銀行卡遞給商家時，他們只會搖頭。



人們不得不想其他辦法。我在市場看到一位女士手裡提著一袋糖，另一位女士手裡拿著一瓶食用油。她們幾乎沒有交談，就是交換一下手中東西，然後離開。這就是當下加沙地帶所謂的“購物”——以物易物。今天你的東西值錢，明天可能就沒人要了，價格全憑猜測。



這就是貨幣體系崩塌時的景象，是無數家庭為了生存犧牲尊嚴的現實。



以色列不僅阻止物資進入加沙地帶，還阻止貨幣流通，摧毀銀行體系，將這些手段“武器化”。如果衝突一直持續，加沙地帶將不只是被圍困地區，它將成為一個貨幣、經濟等概念消亡的地方。



