外資信心不足　美元貶值未止

中評社北京8月26日電／據大公報報導，美國財政部披露的國際資本流動報告數據（TIC）顯示，上半年美國國際資本大規模淨流入，與同期美匯指數大幅走弱相悖，顯示美元弱勢與外資拋售美國證券無關，而主要受其邊際變動的影響。



TIC統計顯示，今年上半年，美國吸引國際資本淨流入7677億美元，同比增加4799億美元，增長2.78倍。同期，洲際交易所（ICE）的美匯指數（DXY）累計下跌10.8%，創1973年以來同期最大跌幅，與美國國際資本流動狀況大相徑庭。然而，從美國國際資本流動的邊際變化中或能找到美匯指數大跌的答案。



上半年，美國國際資本淨流入規模較去年下半年減少2008億美元，下降20.7%。從投資主體看，私人外國投資者（下稱“私人外資”）流入減少是主要貢獻。當期，私人外資淨流入6595億美元，環比減少3258億美元，貢獻了同期美國國際資本淨流入降幅的162.3%；官方外國投資者（下稱“官方外資”）由淨流出168億美元轉為淨流入1082億美元，環比多增1250億美元，為負貢獻62.3%。



非美貨幣由弱轉強



須指出的是，私人外資並未逆轉為淨流出，顯示儘管當前美國經濟和貿易政策不確定性飈升，但私人外資只是對持有美國證券的興趣減弱，卻未淨拋售美國資產。相反，隨著美元大幅走弱，非美貨幣對美元由弱轉強，海外干預本幣貶值的壓力減輕，官方外資普遍轉而重新增持美國證券。



從資金流向看，外國投資者（下稱“外資”）並未大幅減持美國證券，而只是減少了美元現金持有，增持了外國證券。上半年，外資淨買入美國證券（包括長期和短期證券）9419億美元，環比多增319億美元，對美國國際資本淨流入下降為負貢獻15.9%，且淨買入額創半年度歷史新高。同期美國銀行業對外負債由去年下半年淨增加1728億美元轉為淨減少206億美元，環比多減1934億美元，貢獻了96.3%；美國投資者淨買入外國證券1536億美元（為負值），環比多增392億美元，貢獻了19.5%。



總的來看，外資普遍增持了四大類美國長期證券，其中以多買入美國國債為主，卻大幅減少了美國公司股票購買，顯示特朗普新政降低了外資對美國證券的總體風險偏好。