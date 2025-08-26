關聯巴以　挪威主權財富基金撤資美以企業

中評社北京8月26日電／據新華社報導，挪威主權財富基金25日宣布，出於道德等方面的考慮，撤回對一家美國企業和五家以色列金融機構的投資。



這些企業包括美國工程機械和采礦設備製造商卡特彼勒公司、以色列最大的兩家銀行哈波利姆銀行和隆美銀行等。



挪威主權財富基金由挪威中央銀行運營，是全球最大主權財富基金，資產規模高達2萬億美元。該基金在聲明中說，撤資是由於上述以色列和美國企業“在戰爭和衝突中助長了對個人權利的嚴重侵犯”，“存在不可接受的風險”。



挪威主權財富基金的監督機構道德委員會說，卡特彼勒公司的推土機等產品“被以色列當局用於大規模非法破壞巴勒斯坦人的財產”，遭撤資的以方銀行“通過提供金融服務……為維持以色列定居點作出了貢獻”。



路透社援引挪威主權財富基金的數據報導，截至6月30日，該基金擁有卡特彼勒公司1.17%的股份，價值21億美元；在上述五家以色列金融機構的所持股份總價值為6.61億美元。



上述企業暫時沒有對挪威方面的決定發表回應。



本月12日，挪威主權財富基金高層表示，鑒於巴勒斯坦加沙地帶深陷人道主義災難，該基金正審視其對以色列投資，預計將拋出更多所持以方企業股份。18日，這一基金宣布在審查後決定撤回對6家與約旦河西岸和加沙地帶局勢有關聯企業的投資，並將在撤資完成後公布這些企業的名稱及理由。挪威財政大臣斯托爾滕貝格當時表示，今後可能從更多以色列企業撤資。