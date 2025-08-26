委內瑞拉征兵應對美軍　玻利維亞總統點真相

當地時間23日，委內瑞拉民眾在首都加拉加斯報名加入民兵組織。（圖片來源：新華社） 中評社北京8月26日電／據新華社報導，為應對所謂的“美國入侵威脅”，委內瑞拉總統馬杜羅於23日和24日發起徵兵行動。大批民眾23日在首都加拉加斯排起長隊，公務員、家庭主婦和退休人員紛紛報名加入民兵組織。馬杜羅稱，首日征兵工作“取得圓滿成功”。委內瑞拉國防部長洛佩斯24日表示，這一工作還將在未來幾個周末繼續進行。



美國想越境打擊



據美國媒體20日報導，特朗普決定部署一支兩棲中隊前往委內瑞拉附近的加勒比海域，以“打擊拉美販毒集團”。報導援引消息人士的話說，3艘美國戰艦最快將於24日抵達委內瑞拉海岸附近。這些艦艇共載有約4500名軍人，其中包括2200名海軍陸戰隊員。



據美國《紐約時報》日前報導，美國總統特朗普秘密簽署指令，允許對被列為“外國恐怖組織”的拉美販毒集團動用軍事力量。這一指令為美國在海上或外國領土開展軍事行動開了“綠燈”。



路透社援引美匿名官員的話報導說，美國海軍將獲得授權，可在海上實施毒品攔截、有針對性的軍事突襲等多項行動。不過，美方似乎不會立即實施軍事行動。



委內瑞拉：美國行動“不合法、不道德”



委內瑞拉總統馬杜羅22日在全國代表大會期間舉行的一場活動上譴責美國企圖以恐怖主義、軍事手段顛覆該國政權。



據委內瑞拉國家電視台報導，馬杜羅針對美國總統特朗普在委附近加勒比海域部署軍隊的決定指出，國際法禁止訴諸武力威脅主權國家，美方的做法不合法、不道德。



委內瑞拉卡拉沃沃大學地緣政治專家德爾加羅22日接受新華社記者採訪時說，美方帶有武力威脅意味的言論和做法將加劇拉美地區不穩定性。美國所謂的打擊販毒是向拉美出兵的“完美借口”，但實際上向毒品販運集團提供武器的恰恰是美國公司。美方一系列施壓的目的就是要完全控制委內瑞拉豐富的石油儲備。