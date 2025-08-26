強硬移民政策折射美國全方位危機

中評社北京8月26日電／據光明日報報導，美國媒體日前報導，特朗普政府正在審查5500萬持有美國簽證的人員，若被查出有違規行為將可能導致簽證被撤銷或被驅逐出境。美國國務院表示，所有持有美國簽證的人都將接受“持續審查”，一旦發現任何可能表明其不再符合簽證資格的跡象，簽證將被撤銷；如果持有人身在美國，則可能被驅逐出境。另據媒體援引美國務院匿名官員的話報導，今年已撤銷逾6000名學生簽證。



特朗普第二任期以來，美國的移民政策以步步緊逼之勢持續收緊：在初期聚焦“物理阻隔”，借修築邊境墻與提高庇護標準“築堤防川”；近期則調轉矛頭，瞄准5500萬美國簽證持有者，啟動“掘地三尺”式篩查，發出“違規即遣返”的嚴正警告。此舉標誌著美國的移民管控正式從非法移民、留學生群體，逐漸擴展至全體合法居留者，步入“全鏈條執法”階段。



“准入—審查—驅逐”



8月21日，皮尤研究中心數據顯示，美國移民人口（含合法和非法）出現60年來首次“淨流出”，從今年年初的5330萬降至5190萬。作為戰後美國經濟繁榮的重要組成部分，美國移民人口在數量上出現這一“歷史性拐點”，正是美國政府強硬移民政策自食其果的初步印證。眼下，特朗普政府的移民政策已經完成了由准入到審查，再到驅逐的政策閉環。



一是准入規則全面變革。特朗普政府暫停了難民接納計劃，重啟“留在墨西哥”政策；計劃將H－1B簽證從“抽簽制”改為“薪資／學歷優先制”，大幅降低所謂“低價值”人群中簽概率；以“國家安全”為由停發外籍卡車司機工作簽證；試圖廢除“出生公民權”，同時又推出“金卡”，為外國富豪設立500萬美元快速入籍“特權通道”。



二是追溯審查全域覆蓋。8月21日，特朗普政府啟動了大規模簽證審查，涵蓋旅遊、工作、學生等簽證類型。審查內容也突破傳統，把“社交媒體內容”“原籍國執法記錄”納入核心指標，並重點排查“反美”“反猶”言論。這一舉動在本質上將簽證“審核准入”變為“動態監控”，簽證持有者也從“默認安全”轉為“潛在風險群體”。



三是驅逐手段全面升級。美國採用軍事化手段管控邊境，偵察機、無人機及軍艦等齊上陣。此外，美國還為移民和海關執法局（ICE）等執法機構“開綠燈”，允許其在“庇護城市”以及學校等“敏感區域”實施抓捕。同時，美國政府還採取“軟硬兼施”策略，對自願離境者提供現金激勵；對不願離境者則通過取消社會福利、標記“死亡”等極端方式逼迫離境。