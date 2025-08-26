葡萄牙有記錄以來最大林火受控

中評社北京8月26日電／據新華社報導，葡萄牙國家應急和民防局說，在該國中部地區延燒了11天的林火於24日得到控制，但25日仍有近千名消防員待命，以防止這起該國有記錄以來規模最大的林火勢頭再起。這起林火過火面積達64451公頃。



法新社援引葡萄牙官員的話報導，這起林火由雷擊觸發，波及葡萄牙科英布拉區、瓜達區和布朗庫堡區的7個市鎮。民防系統25日沒有監測到新火情爆發。



葡萄牙自然與森林保護研究所說，這起林火是該國有記錄以來規模最大的森林大火。此前最大的林火發生在2017年10月，燒毀了5.3萬公頃土地。



受高溫天氣影響，葡萄牙今夏野火肆虐。根據歐洲森林火災信息系統22日發布的數據，今年以來葡萄牙野火已波及超過27.8萬公頃土地。



葡萄牙自然與森林保護研究所初步統計顯示，今年以來野火過火面積已超過去年全年。由於極端高溫加劇野火風險，葡萄牙本月一度進入全國警戒狀態。據歐洲森林火災信息系統數據，2017年葡萄牙野火災情最嚴重，當年野火燒毀了超過56.3萬公頃土地，共造成119人死亡。



據葡萄牙媒體報導，野火摧毀房屋和作物，今年7月以來已造成4人遇難。政府已宣布多項緊急措施以援助受災地區，包括為被毀房屋重建提供資金以及向農民提供援助。



專家指出，葡萄牙地處的伊比利亞半島正遭受氣候變化嚴重影響，熱浪持續時間更長、強度更大。