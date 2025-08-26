美緊急事務局員工批評政府應災政策

中評社北京8月26日電／據新華社報導，美國聯邦緊急事務管理局現任及前員工25日發表公開信，反對特朗普政府對該機構項目和任務的大幅削減和“毀滅性打擊”，並警告相關舉措可能導致類似“卡特裡娜”飓風後政府應對失靈的狀況再次發生。



這封公開信共獲181人簽署，其中146人選擇匿名。信件已發給聯邦緊急事務管理局審查委員會成員，並抄送多個國會委員會。公開信稱，自今年1月以來，聯邦緊急事務管理局一直由缺乏法律資質、未經參議院批准、且沒有相關背景的管理層領導。多項高層決策嚴重削弱了該機構及其州、地方、部落及地區合作夥伴的能力，阻礙任務執行，大批有關鍵專業經驗和人脈的員工被解雇，危及聯邦災害應對效率。



公開信列出六方面反對意見，包括反對削弱聯邦緊急事務管理局任務執行能力；未依法任命合格局長；限制公眾獲取氣候科學、環境保護等方面信息；削減聯邦緊急事務管理局災害救援隊伍數量等。



公開信說，今年以來，聯邦緊急事務管理局已有約三分之一全職員工離職；同時，機構人員招聘持續凍結，關鍵支持項目被取消。



公開信呼籲美國國會採取措施，將聯邦緊急事務管理局設為獨立的內閣級機構，使該機構免受其上級部門國土安全部的政策干預；保護員工免遭政治動機解雇，並確保人事和機構調整透明等。



今年是美國遭遇“卡特裡娜”飓風襲擊20周年。2005年，“卡特裡娜”飓風重創美國南部多個州，造成逾1800人死亡，數百萬人流離失所，經濟損失約1610億美元。公開信稱，這場飓風不僅是自然災害，更是人為災害。當年聯邦政府經驗不足，反應遲緩，未能及時、統一、有效地向有需要的民眾提供援助，導致幸存者在數日內只能自生自滅，同時也凸顯了非洲裔、原住民和低收入群體等弱勢群體在災害中受到的嚴重衝擊。