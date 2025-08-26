南非僑界舉行紀念抗戰勝利80周年座談會

8月24日，中國駐南非大使館覃展鵬公使在座談會上致辭。（圖片來源：新華社） 中評社北京8月26日電／據新華社報導，南非華僑華人紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年座談會近日在約翰內斯堡舉行。



中國駐南非大使館覃展鵬公使在致辭中表示，牢記歷史、紀念勝利，是為了珍愛和平、開創未來。中國積極推進構建人類命運共同體，落實全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，堅持正確二戰史觀，為維護世界和平穩定、促進全球發展繁榮作出了巨大貢獻。



覃展鵬希望廣大旅南僑胞繼續秉持民族大義、堅守人間正道，傳承和發揚偉大抗戰精神，做抗戰勝利果實的維護者、中南友好發展的推動者，為推進中南新時代全方位戰略合作夥伴關係、祖國統一大業和民族復興偉業不懈奮鬥。



座談會主辦方、南非華人警民合作中心主任李新鑄表示，紀念抗戰勝利，是為了以史為鑒、捍衛和平。廣大僑胞要傳承偉大抗戰精神，為促進中南各領域友好交往，為早日實現祖國統一大業，為實現中華民族偉大復興的中國夢貢獻力量。



南非華僑華人代表近50人參加座談會。大家在發言中表示，歷史是最好的教科書，抗戰精神是中華民族的寶貴精神財富，具有深刻的現實意義，必將鼓舞海內外中華兒女緊密團結、接續奮鬥，為實現中華民族偉大復興而勇毅前行。



與會人士在座談會現場觀看了“弘揚偉大抗戰精神”主題圖片展。