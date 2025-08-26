陳智敏：加快構建數據要素統一大市場

中評社北京8月26日電／據人民網報導，數字經濟時代，數據是國家基礎性戰略資源和關鍵生產要素，對發展新質生產力的戰略價值日益凸顯。加快培育全國一體化數據市場，推動數據要素市場化價值化，實現數據供得出、流得動、用得好，方能激活數據生產力，構築數字經濟發展新優勢。



8月26日，中國友誼促進會理事長、公安部原副部長、十三屆全國政協社會和法制委員會副主任、國家網信辦原副主任（兼）陳智敏在“2025人民數據大會”發表主旨演講時表示，建立數據要素統一大市場，就是要暢通數據流通的交易渠道，加速千行百業的滲透，不斷拓展新的應用場景，充分挖掘和釋放數據的價值，這一戰略決策，不僅關乎數字經濟核心競爭力的提升，更是實現經濟發展質量的變革、效率的變革、動力變革的關鍵抓手。



陳智敏認為，數據要素統一大市場將成為貫穿經濟發展各領域全流程的綜合性要素市場，通過整合產業鏈上的上游、下游的數據，實現全數據管理，有效地減少資源錯配浪費，提高市場運行的效率。數據要素統一大市場有利於打破行政壁壘、行政壟斷、行業壟斷，實現數據跨區域、跨部門、跨城際的自由流動和優化配置，充分激發數據要素對技術創新、經濟發展以及產業升值的倍增效應。數據要素統一大市場將積極釋放消費潛力，重塑消費與生產的動態平衡，實現國內需求與國際市場的深度聯動。



當前，我國已初步具備了建立數據要素統一大市場的基本條件。一方面，當前我國數據經濟占GDP的比重已經超過40%，對經濟發展貢獻率超過70%；另一方面，從《數據二十條》到網絡安全法、數據安全法、個人信息保護法，法律和政策體系不斷完善，為充分釋放數據要素價值、護航經濟高質量發展提供了有力保障。



“構建數據要素統一大市場，關鍵問題是要解決好數據權屬問題，衹有權屬清楚才能將數據所有權和使用權分離，從而確定數據的交易權和收益權，並形成符合市場規律的分配機制，最終實現數據要素在各個生產部門之間的合理配置。”陳智敏認為，數據權屬問題的核心是正確處理好公民、企業、國家三者之間對於數據權利和由此產生的利益和分配關係界定：